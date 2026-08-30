سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس استانداردهای جهانی، به ازای هر هزار هکتار از مناطق حفاظت‌شده باید یک محیط‌بان برای حفاظت و پایش عرصه‌ها فعالیت داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: در استان کرمانشاه بیش از ۲۴۰ هزار هکتار اراضی تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد و در مقابل، حدود ۱۰۰ محیط‌بان در این عرصه‌ها فعالیت می‌کنند که این تناسب، تناسب مناسبی نیست.

وی با اشاره به گستردگی مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان گفت: وسعت بالای این مناطق در کنار محدودیت تعداد محیط‌بانان، ضرورت استفاده از ابزارها و فناوری‌های نوین برای تقویت پایش و حفاظت از عرصه‌های طبیعی و حیات‌وحش را دوچندان کرده است.

دزفولی‌نژاد ادامه داد: در همین راستا، ۲ دوربین پایشی برای مناطق تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه خریداری شده و مراحل نصب این تجهیزات در حال انجام است.

وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم پیش از پایان شهریورماه، مراحل نصب و راه‌اندازی این دوربین‌ها در پناهگاه حیات‌وحش قراویز به پایان برسد و این تجهیزات وارد چرخه پایش منطقه شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: استفاده از دوربین‌های پایشی می‌تواند در کنار فعالیت محیط‌بانان، ظرفیت نظارتی و حفاظتی مناطق تحت مدیریت محیط زیست را افزایش دهد و امکان رصد دقیق‌تر عرصه‌ها را فراهم کند.

وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۲۴۰ هزار هکتار از اراضی استان تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد و حدود ۱۰۰ محیط‌بان وظیفه حفاظت از این عرصه‌ها را بر عهده دارند، استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند بخشی از محدودیت‌های موجود در حوزه پایش را جبران کند.

دزفولی‌نژاد گفت: این دوربین‌ها با هدف تقویت پایش مناطق تحت مدیریت محیط زیست خریداری شده‌اند و پناهگاه حیات‌وحش قراویز یکی از نخستین مناطقی است که نصب و راه‌اندازی این تجهیزات در آن دنبال می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: حفاظت از حیات‌وحش و عرصه‌های طبیعی نیازمند حضور مستمر محیط‌بانان، استفاده از تجهیزات مناسب و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.