میت: مسوول استانبول داعش و چندین تروریست بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه (میت) امروز یکشنبه اعلام کرد که طی عملیاتی با همکاری اداره پلیس استانبول به گروهک تروریستی داعش ضربه سنگینی وارد کرد.

بر اساس اعلام سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه، آنکارا این عملیات را به دنبال وقوع حمله مسلحانه در کلیسای سانتا ماریا در منطقه ساری‌یر استانبول انجام داده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع امنیتی، سازمان اطلاعات ترکیه متوجه شد که عاملان حمله مذکور با عناصر گروهک تروریستی داعش مرتبط بوده‌ اند و در نتیجه بررسی‌ های اطلاعاتی، مسوول استانبول داعش و تروریست‌ هایی که همراه با او فعالیت می‌ کنند را شناسایی و بازداشت کرد.

تیم‌ های «میت» در عملیاتی که با همکاری اداره پلیس استانبول طی روزهای اخیر انجام دادند، ۱۷ مظنون را بازداشت و به فعالیت‌ های شاخه های داعش برای عضوگیری، تامین مالی و لجستیک ضربه سنگینی وارد کردند.