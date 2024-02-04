  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۱۸

تیراندازی در «دنور» آمریکا/ ۲ نفر کشته و ۶ تَن زخمی شدند

تیراندازی در «دنور» آمریکا/ ۲ نفر کشته و ۶ تَن زخمی شدند

پلیس «دنور» آمریکا امروز اعلام کرد که بر اثر وقوع تیراندازی، ۲ نفر کشته و ۶ تَن دیگر هم زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پلیس آمریکا اعلام کرد که در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع تیراندازی بامداد امروز یکشنبه در دنور، نیروهای خود را به محل حادثه اعزام کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، در این حادثه ۲ نفر کشته و ۶ تَن زخمی شدند.

اداره پلیس دنور در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که نام قربانیان و علت مرگ آنها متعاقباً منتشر خواهد شد.

پلیس پیشتر گفته بود که بازرسان در صحنه تیراندازی در بلوک ۵۰۰۰ «کُرت نُرث اورلئان» حضور داشتند.

پلیس گفت که افسرانش در حال کار روی جمع آوری اطلاعات در مورد مظنون احتمالی هستند؛ اما تا کنون هیچ فردی در این ارتباط بازداشت نشده است.

به گزارش مهر، در حالی که روزانه خبرهای متعددی در خصوص تیراندازی در آمریکا و آمار بالای جان باختگان در این حوادث منتشر می‌شود، لابی قدرتمند سلاح اجازه نمی‌دهد که قانونی در خصوص اعمال محدودیت بر حمل سلاح در این کشور تصویب شود.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه‌ها سبب شده تا اغلب مردم اسلحه شخصی در اختیار داشته باشند و به همین علت آمار قتل و کشتار در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالا است.

کد مطلب 6014589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      غربگداها که میگفتن آمریکا امنیت داره!!!!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها