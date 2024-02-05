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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۶

کارکنان هلال احمر تهران به صف داوطلبان اهدای خون پیوستند

کارکنان هلال احمر تهران به صف داوطلبان اهدای خون پیوستند

رییس سازمان داوطلبان از اهدای داوطلبانه خون با مشارکت کارکنان جمعیت هلال احمر در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی رئیس سازمان داوطلبان گفت: بر اساس مصوبات ستاد مراسم‌ها و مناسبت‌های جمعیت هلال احمر و در چارچوب مأموریت‌های سازمانی، اجرای طرح حمایت ماندگار و اهدای داوطلبانه خون سالم به بیماران و نیازمندان فرآورده‌های خونی با همکاری سازمان انتقال خون و به مناسبت دهه فجر، به سازمان داوطلبان سپرده شد.

سلیمی اظهار کرد: به همین منظور، هماهنگی لازم با سازمان انتقال خون و نیز معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر به عمل آمده است و تیم سیار سازمان انتقال خون از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه جاری در محل معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت مستقر خواهد شد.

وی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده مبنی بر حضور حداکثری همکاران جمعیت هلال احمر شاغل در پایتخت، انتظار می‌رود شاهد مشارکت و استقبال قابل توجه کارکنان ساختمان صلح، همکاران جمعیت هلال‌احمر استان تهران و کارکنان سایر سازمان‌های تابعه جمعیت هلال احمر از این برنامه بشردوستانه باشیم.

رئیس سازمان داوطلبان از همکاران داوطلب اهدای خون درخواست کرد روز سه شنبه هفته جاری ضمن صرف صبحانه و با همراه داشتن کارت ملی، از ساعت ۹ صبح به محل استقرار تیم سیار سازمان انتقال خون در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر مراجعه کنند.

کد مطلب 6014888

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