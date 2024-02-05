کارکنان هلال احمر تهران به صف داوطلبان اهدای خون پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی رئیس سازمان داوطلبان گفت: بر اساس مصوبات ستاد مراسم‌ها و مناسبت‌های جمعیت هلال احمر و در چارچوب مأموریت‌های سازمانی، اجرای طرح حمایت ماندگار و اهدای داوطلبانه خون سالم به بیماران و نیازمندان فرآورده‌های خونی با همکاری سازمان انتقال خون و به مناسبت دهه فجر، به سازمان داوطلبان سپرده شد.

سلیمی اظهار کرد: به همین منظور، هماهنگی لازم با سازمان انتقال خون و نیز معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر به عمل آمده است و تیم سیار سازمان انتقال خون از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه جاری در محل معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت مستقر خواهد شد.

وی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده مبنی بر حضور حداکثری همکاران جمعیت هلال احمر شاغل در پایتخت، انتظار می‌رود شاهد مشارکت و استقبال قابل توجه کارکنان ساختمان صلح، همکاران جمعیت هلال‌احمر استان تهران و کارکنان سایر سازمان‌های تابعه جمعیت هلال احمر از این برنامه بشردوستانه باشیم.

رئیس سازمان داوطلبان از همکاران داوطلب اهدای خون درخواست کرد روز سه شنبه هفته جاری ضمن صرف صبحانه و با همراه داشتن کارت ملی، از ساعت ۹ صبح به محل استقرار تیم سیار سازمان انتقال خون در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر مراجعه کنند.