به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر دوشنبه در دیدار با معاون اجرایی رئیس جمهور در دفتر خود ضمن اشاره به مطالبه مردم استان سمنان در خصوص تعطیلی دائم معدن بوکسیت در شاهوار به واسطه ملاحظات آب و محیط زیست، بیان کرد: توجه دولت به بحث معدن بوکسیت شاهرود و مطالبه به حق مردم در این خصوص ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه بحث آب در استان سمنان یکی از مطالبات جدی و به حق مردم است.‌، افزود: اتمام عملیات خط انتقال آبرسانی از طریق منابع آبی موجود استانی از دیگر مولفه‌هایی است که نیازمند اعتبارات است.

امام جمعه سمنان همچنین با بیان اینکه آب خزر برای انتقال به استان سمنان، کم هزینه تر از دریای عمان است که امیدواریم به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد، بیان کرد: منابع آب داخلی استان محدود بوده و قطعی آب به همراه دارد.

مطیعی بیان کرد: امیدواریم سفر آتی رئیس جمهور و هیأت دولت به استان سمنان با خبر خوش انتقال آب دریای خزر همراه باشد.

وی همچنین به شرایط اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: خرید گندم تصمینی یکی از اقدامات ارزشمند دولت سیزدهم بود که امیدواریم در بحث برنج هم به خوبی اجرایی شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد: دولت سیزدهم با رویکردها و سیاست‌های مطلوب خود بویژه در حوزه دیپلماسی خارجی جلوه مطلوبی از نظام جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش مهر، تعطیلی دائم معدن مخرب بوکسیت در شاهوار یک دهه است که در زمره مطالبات مردم استان سمنان و شهرستان شاهرود محسوب می‌شود و مردم امیدوار هستند که این خبر خوش در سفر رئیس جمهور به استان اعلام شود.