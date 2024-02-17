مردم شاهرود نگران بحران آب هستند/ لزوم حفظ منابع آبی موجود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شاهرود با حضور استاندار و همچنین نماینده ولی فقیه در استان سمنان به میزبانی سالن پورسینا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن بیان اینکه به صورت جدی نگران و دلواپس موضوع آب در شاهرود هستیم، ابراز داشت: استحصال آب از چاه راه چاره کار نیست، این منابع محدود و پایان یافتن آن مساوی با آغاز چالش‌های دیگر در شهرستان خواهد بود.

وی ضمن تاکید بر اینکه منابع آبی موجود باید حفظ شوند، افزود: از مسئولان استان سمنان انتظار می‌رود موضوع تأمین و حفظ ذخیره گاه و سرمایه‌های ارزشمند منابع آبی را در اولویت قرار دهند.

امام جمعه شاهرود ضمن بیان اینکه دیگر موضوع مورد نیاز در این شهرستان ایجاد فرصت‌های جدید شغلی است، ابراز داشت: بیکاری، آسیب‌های اجتماعی متعدد را در پی دارد لذا برای اشتغال جوانان در این خطه باید چاره مناسب تدبیر شود.

امینی ضمن بیان اینکه طی دهه مبارک فجر سال جاری اقدامات خوبی به انجام رسید، تصریح کرد: ضرورت دارد تا علاوه بر مباحث عمرانی و اقتصادی، در حوزه فرهنگ نیز اعتبار ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه شاهد حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بودیم، افزود: امیدواریم با همین شعور، فهم و دقت به مسائل کلان، در انتخابات ۱۱ اسفند نیز حضور معنادار مردم را پای صندق های رأی شاهد باشیم.