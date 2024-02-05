به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از رمان «یثرب» نوسته حسینعلی جعفری فردا سهشنبه ۱۷ بهمن توسط نشر صاد در موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار میشود.
داستان اینکتاب دربرگیرنده بخشی از تاریخ صدر اسلام است که تاثیر مهمی در دعوت پیامبر اکرم (ص) و گسترش دین اسلام دارد. محور اصلی رمان اتفاقاتی است که پس از هجرت پیامبر (ص) به یثرب یا مدینه النبی رخ دادند؛ شهری که یهودیانش بارها براساس متون کهن و تورات، وعده ظهور پیامبر آخرالزمان را داده و خبر آمدنش را اعلام کرده بودند. اینیهودیان برای دیدن اینپیامبر از شامات به عربستان مهاجرت کرده و در یثرب ساکن شده بودند تا محمد (ص) را ببینند.
متن رمان و شروع قصه هم با خود شهر یثرب و معرفی آن است: جدال بر سر یثرب بود ... یثرب. یثرب. یثرب. ایستاده میان دو سنگستان سیاه. به سیاهی ذغال. قامتافراشته میان دو کوه عیر و اُحُد. سبز مایل به سیاه. نخلستان گسترده. مثال سفر پرزرق. پر از چاههایی که زود به آب رسیده بودند...
رمان «یثرب» سهفصل اصلی دارد که هر فصل به بخشهای مختلف تقسیم میشود. فصل اول با ۱۷ بخش، فصل دوم با ۴۱ بخش و فصل سوم در ۱۶ فصل نوشته شده است.
مراسم رونمایی از اینکتاب با حضور و سخنرانی سید یاسر طاووسی، مهران اسماعیلی و حسینعلی جعفری نویسنده اثر همراه است.
اینبرنامه فردا سهشنبه ۱۷ بهمن از ساعت ۱۴ در موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار میشود.
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