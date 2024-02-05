کشف ۱۸۱ قلم اشیای باستانی در دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران ایستگاه ایست و بازرسی «گشور» دلفان حین کنترل خودروهای عبوری در محور کرمانشاه - دلفان به یک دستگاه خودروی برلیانس مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۸۱ قلم انواع اشیا باستانی کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه در این‌ رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان میراث‌فرهنگی قدمت اشیا باستانی کشف شده را مربوط به دوره‌های اشکانیان و ساسانیان اعلام کردند.

سردار الهی با اشاره به اینکه پلیس در حفاظت از میراث‌فرهنگی و تاریخی جامعه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد به شهروندان توصیه کرد، در صورت اطلاع از فعالیت مجرمان مراتب را در اسرع‌ وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.