نرخ بیکاری در استان سمنان زیر ۶ درصد است/ ایجاد ۳هزار شغل جدید

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه پیگیری مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به استان سمنان به میزبانی استانداری بیان کرد: با تخصیص و پرداخت سه هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان اعتبار از محل دور اول سفر ریاست جمهوری به استان، بالغ بر ۱۰۶ درصد اعتبارات مصوب تخصیص و تزریق شده است‌

وی با بیان اینکه ما در سطح استان سمنان در حوزه عفاف و حجاب کمترین دغدغه را داشته و سرانه دانشجویی، سواد و تقدیم شهدا از میانگین کشوری بالاتر است، تاکید کرد: امروز مفتخریم اعلام کنیم اقدامات خوبی در بحث ترک اعتیاد شکل گرفته و ساماندهی و جمع‌آوری معتادان متجاهر از اقدامات ارزنده صورت گرفته در سطح استان تا به امروز بود.

استاندار سمنان با بیان اینکه با احیای ۱۶۴ واحد راکد، برای سه هزار نفر فرصت شغلی جدید در استان ایجاد و نرخ بیکاری به زیر شش درصد رسید، ابراز کرد: سمنان در دولت سیزدهم در بحث‌های کاهش نرخ تورم، پرداخت تسهیلات، رشد اقتصادی، تقویت تولید و شرکت‌های صنعتی، افزایش شرکت‌های دانش بنیان، فرآوری معادن، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و سایر حوزه‌ها رتبه‌های شاخص کشوری را به دست آورد.

هاشمی با بیان اینکه در دور اول سفر ریاست جمهوری به استان ۱۴۵ مصوبه گذرانده شد و ۱۱ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان اعتبار برای این مصوبات در نظر گرفته شد که ۹ هزار و ۲۴۶ پرداخت و در حوزه عمرانی نیز ۳ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان، ۱۰۶ درصد پرداخت شده است، گفت: در حوزه اقتصادی نیز هفت هزار و ۹۸۵ میلیارد تومان اعتبار برای مصوبات اقتصادی دور اول سفر رئیس جمهور به استان در نظر گرفته شد که تاکنون ۵ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه ۴۶۷ ریز پروژه در دور اول سفر برای استان سمنان در نظر گرفته شده که ۴۵ درصد این پروژه‌ها به صورت ۱۰۰ درصد به بهره برداری رسیده است، تاکید کرد: دو پروژه سالن ورزشی حاج قاسم سلیمانی سمنان و تقاطع غیر همسطح شهرک صنعتی سمنان از جمله پروژه‌هایی بود تا قبل از دولت سیزدهم پیشرفت فیزیکی کمی داشته و در این دولت تخصیص و تکمیل اعتبار صورت گرفت و امروز شاهد بهره برداری از آنها بودیم.

استاندار سمنان همچنین گفت: ۲۴ دستور در نشست شورای اداری در حوزه‌های مختلف مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفت که قریب به اتفاق این دستورات محقق شده است. رشد چشمگیر افزایش اعتبارات عمرانی و اقتصادی افتتاحی دهه فجر سال ۱۴۰۲ نسبت به دهه فجر سال گذشته در سطح استان را مدیون سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور به استان سمنان هستیم.