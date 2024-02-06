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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۵۳

با وجود تمایل استقلال و پرسپولیس؛

حضور بهترین گلزن جام ملت‌های آسیا در لیگ برتر ایران منتفی شد

حضور بهترین گلزن جام ملت‌های آسیا در لیگ برتر ایران منتفی شد

مهاجم گلزن تیم ملی فوتبال عراق نمی تواند راهی هیچکدام از تیم های لیگ برتر ایران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان رقابت‌های نیم فصل اول لیگ برتر تیم‌ها به دنبال تقویت خود هستند تا در ادامه مسابقات و همچنین جام حذفی عملکرد بهتری داشته باشند.

«آیمن حسین» ستاره تیم ملی فوتبال عراق که با وجود حذف تیم کشورش از جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ اما همچنان با ۶ گل زده در صدر جدول بهترین گلزنان مسابقات قرار دارد، مورد توجه چند باشگاه از جمله استقلال تهران پرسپولیس، سپاهان و… قرار گرفت اما این بازیکن تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به لیگ برتر ایران انتقال یابد.

حسین با باشگاه راجابلانکا مصر قرارداد دارد و به طوری قرضی اکنون در تیم نیروی هوایی عراق توپ می‌زند. با توجه به قوانین موجود بازیکنی که در یکسال با دو باشگاه قرارداد امضا کرده است مجاز به حضور در باشگاه سوم نیست و بنابراین او تا پایان فصل نمی‌تواند راهی تیمی شود و حضور او در لیگ برتر ایران منتفی شد.

کد مطلب 6015825
بهنام روان پاک

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