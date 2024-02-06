  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۳

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لبنان؛

گفت‌وگو با آوارگان جنگی در «نبطیه»/ ما به مقاومت ادامه خواهیم داد

گفت‌وگو با آوارگان جنگی در «نبطیه»/ ما به مقاومت ادامه خواهیم داد

خبرنگار اعزامی مهر در ادامه حضور در جنوب لبنان با آوارگان جنگی که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود به دلیل حملات رژیم صهیونیستی شده اند به گفت و گو نشسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت بیش از چهار ماه از جنگ غزه، وضعیت مرزهای جنوب لبنان نیز هنوز روی آرامش به خود ندیده است و درگیری‌های مرزی در این نقاط همچنان ادامه دارد.

خبرنگار اعزامی مهر در همین راستا به جنوب لبنان رفته و به گفت و گو با برخی از آوارگان جنگی پرداخته است.

«لیلا فرحات» از اهالی منطقه کوثریه در نقاط مرزی است که در هفته‌های اخیر به دلیل تشدید درگیری‌های مرزی مجبور به ترک خانه خود به همراه خانواده اش شده است. وی در این مدت مجبور به سکونت در خانه یکی از نزدیکان در شهر نبطیه است. لیلا فرحات که فعالیت‌های رسانه‌ای نیز دارد در گفت و گو با ما از آخرین شرایط مناطق مرزی گفت.

کد مطلب 6016178

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه