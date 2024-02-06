به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت بیش از چهار ماه از جنگ غزه، وضعیت مرزهای جنوب لبنان نیز هنوز روی آرامش به خود ندیده است و درگیری‌های مرزی در این نقاط همچنان ادامه دارد.

خبرنگار اعزامی مهر در همین راستا به جنوب لبنان رفته و به گفت و گو با برخی از آوارگان جنگی پرداخته است.

«لیلا فرحات» از اهالی منطقه کوثریه در نقاط مرزی است که در هفته‌های اخیر به دلیل تشدید درگیری‌های مرزی مجبور به ترک خانه خود به همراه خانواده اش شده است. وی در این مدت مجبور به سکونت در خانه یکی از نزدیکان در شهر نبطیه است. لیلا فرحات که فعالیت‌های رسانه‌ای نیز دارد در گفت و گو با ما از آخرین شرایط مناطق مرزی گفت.