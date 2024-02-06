هیات رییسه فدراسیون تنیس روی میز مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز امروز سه شنبه برگزار شد. در این مجمع مهرداد علی قارداشی با ٥٦ رای برای سومین دوره متوالی رییس فدراسیون شد.

پس از انتخاب رییس، رای گیری برای انتخاب اعضای هیات رییسه هم برگزار شد.

بهنام حبیب زاده (نایب رییس)، پریسا صمدی (نایب رییس بانوان)، افشین نوروزی (کارشناس خبره)، ندا شهسواری (کارشناس خبره) و احسان اله اشفیعی (خزانه دار ) گزینه های معرفی شده توسط قارداشی برای عضویت در هیات رییسه بودند.

همچنبن رضا حبیب نژاد و مهدی تکابی هم به ترتیب به عنوان نماینده هیات های استانی و نماینده باشگاه ها برای عضویت در هیات رییسه نام نویسی کرده بودند.

بر اساس رای گیری انجام شده همه کاندیداها رای لازم برای عضویت در هیات رییسه را کسب کردند.