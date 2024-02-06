به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حملات موشکی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در منطقه حی البراق واقع در غرب شهر خان یونس ۵ فلسطینی به شهادت رسیدند.

همچنین یک زن فلسطینی نیز در نتیجه تیراندازی نظامیان صهیونیست در منطقه المواصی در غزب خان یونس به شهادت رسید.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی همچنین به سمت شهروندان مستقر در درب شمالی بیمارستان ناصر واقع در غرب خان یونس تیراندازی کردند.

خبرنگار الجزیره همچنین گزارش داد که ۵ فلسطینی در اثر شلیک پهپادهای رژیم صهیونیستی در منطقه جحر الدیک واقع در مرکز غزه به شهادت رسیده‌اند. بر اساس این گزارش پیکر شهدای مذکور به بیمارستان شهدای الاقصی رسیده است.

توپخانه‌های رژیم صهیونیستی نیز مناطق مختلف غزه از جمله دیربلح و جحر الدیک و اردوگاه النصیرات را هدف حمله‌های خود قرار داده‌اند.

این در حالی است که دفتر سازمان ملل متحد در خصوص هماهنگی مسائل انسانی تصریح کرد که دستورهای تخلیه بخش‌های مختلف غزه که از سوی ارتش اسرائیل صادر شده، شامل دو سوم مساحت این منطقه مملو از جمعیت می‌شود.

بر اساس این بیانیه در حال حاضر بیش از نیمی از ساکنان نوار غزه در شهر رفح واقع در مرزهای مصر و اطراف آن هستند و انبوهی از جمعیت آواره در این مناطق شکل گرفته است.

وزارت بهداشت غزه ساعتی پیش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ جنایت ضد خانواده‌ها و ساکنان نوار غزه مرتکب شده‌اند که در نتیجه این اقدامات ۱۰۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۴۳ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این بیانیه تصریح کرد که پیکر تعدادی از قربانیان جنایت‌های رژیم صهیونیستی همچنان زیر آوارها و در مسیرهای مواصلاتی قرار دارد و اشغالگران مانع از دسترسی کادر امدادی و دفاع مدنی به آنها و انتقال آنها می‌شوند.

به این ترتیب تعداد شهدای جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه از ۷ اکتبر تاکنون به ۲۷۵۸۵ نفر رسیده و بیش از ۶۶۹۷۸ نفر نیز در این حملات زخمی شده‌اند.