الحاق ایران به ۱۰ کنوانسیون بین المللی در حوزه محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان حفاظت از محیط زیست، بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران به ۱۰ کنوانسیون بین‌المللی در حوزه‌های محیط زیست انسانی، دریایی، طبیعی و تغیرات اقلیمی ملحق شده است در حالی که پیش از انقلاب این امر در مورد ۳ کنوانسیون محقق شده بود.

کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) با هدف پرداختن به علل از بین رفتن تنوع زیستی، کنوانسیون استکهلم با هدف حفظ سلامت انسان و محیط زیست در مقابل آلاینده‌ها و کنوانسیون وین از جمله آنهاست.

همچنین کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی CMS، کنوانسیون تغییرات اقلیمی، کنوانسیون روتردام، کنوانسیون بازل و کویت از جمله دیگر معاهدات بین‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهد ذاتی خود به حفاظت از محیط زیست و مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی به انجام آنها متعهد شده است.

جمهوری اسلامی ایران در راستای اقدامات پیشرو در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای و جهت حفاظت از محیط زیست دریایی در دریای خزر کنوانسیون تهران را برگزار کرد که یکی از اهداف اصلی آن استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر بود.

سازمان حفاظت محیط زیست، پیش از انقلاب، کشور ایران عضو رسمی کنوانسیون سایتیس و IUCN بود و کنوانسیون رامسر را نیز میزبانی کرده بود که با هدف جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعدی و تخریب در تالاب‌های کشور در شهر رامسر استان مازندران برگزار شده بود.