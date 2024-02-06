به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، عاموس هارئیل تحلیلگر امور نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: حماس نه تنها در غزه شکست نخورده است بلکه با شکست بیگانه است. این مشکلی برای رئیس جمهور آمریکاست که برای روز پس از جنگ برنامه ریزی می‌کند.

از سوی دیگر ایهود یاتوم مسئول سابق سازمان شاباک رژیم صهیونیستی هم اذعان کرد: به حکم تجربه‌های من پیروزی بر حماس با زور نظامی بسیار سخت است.

وی بیان کرد: در ازای توافق تبادل اسیران باید هر بهایی که لازم است پرداخت شود.

شبکه کان رژیم صهیونیستی نیز به نقل از آلون داویدی شهردار سدیروت اعلام کرد: ما خسته و درهم شکسته هستیم و نخست وزیر وعده می‌دهد و به آن عمل نمی‌کند.