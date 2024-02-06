یادواره شهدای فصل زمستان اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که عصر سه‌شنبه در مسجد قدس اردبیل برگزار شد، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل، اظهار کرد: در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یاد و خاطره شهدای پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس و شهدای امنیت را گرامی می‌داریم که برای این کشور صلابت و اقتدار را به ارمغان آوردند.

داور نوری تصریح کرد: استان اردبیل با تقدیم سه هزار و ۴۰۰ شهید جز استان‌های پیشرو در تقدیم شهدای والامقام در دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس بوده که از این تعداد یک‌هزار و ۶۶ شهید در عملیات‌های فصل زمستان به درجه رفیع شهادت رسیدند.

وی گفت: ۶۰۵ تن از این شهدا متعلق به اردبیل هستند که با برگزاری مراسم امروز سعی کردیم تا یاد و خاطره این شهدا و همچنین شهدای حادثه تروریستی کرمان را گرامی بداریم و به روح بلند آنها درود و صلوات بفرستیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل افزود: امروز تنها مسیر ماندگاری و عظمت انقلاب اسلامی پیمودن راه شهدا و عمل به وصیت آنها است که در وصیت اکثر شهدا بر ادامه طریق ولایت و حفظ ارزش‌های اسلامی و دینی تاکید شده است.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ایام‌الله دهه فجر فرصتی استثنایی است تا ما دستاوردهای این نظام به ویژه تقویت جبهه ایثار، جهاد و شهادت را مورد کنکاش و بررسی قرار داده و بیش از گذشته سعی کنیم با بصیرت تمام دوستان و دشمنان خود را بشناسیم.

وی اضافه کرد: دشمنان انقلاب اسلامی در این ۴۵ سال با راهبردهای مزورانه سعی کردند تا این انقلاب را با تهدید و تحریم‌های مختلف روبه‌رو کنند اما همه آنها به شکست منجر شده است.

نوری بیان کرد: در آستانه ۲۲ بهمن و ورود به چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگر باید در صحنه دفاع از این انقلاب حاضر بوده و خواسته و آرزوی دشمن را در ناکام کردن این کشور و ملت بی‌پاسخ نگذاشته و شکست حتمی حیله‌های دشمن را با قدرت و صلابت فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگارمهر، در این مراسم به مناسبت شهادت امام موسی کاظم (ع) مداحی شده و یاد و خاطره شهدای والامقام با صلوات و فاتحه گرامی داشته شد.