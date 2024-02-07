بازداشت ۳۵ فلسطینی در کرانه باختری طی چند ساعت اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، باشگاه اسیر فلسطینی اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی از سه شنبه شب تا بامداد امروز چهارشنبه دست‌کم ۳۵ فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند.

این نهاد فلسطینی افزود که شماری از بازداشت‌شدگان از اسیرانی هستند که تازه آزاد شده بودند.

مراجع حقوقی فلسطینی اعلام کرده‌اند که از زمان آغاز نبرد طوفان الاقصی در هفتم اکتبر گذشته تا کنون ۶۸۷۰ فلسطینی در کرانه باختری به‌دست نظامیان صهیونیست بازداشت شده‌اند و فعالان در شبکه‌های اجتماعی فلسطینی این عدد را حدود ۶۹۰۰ نفر اعلام کرده‌اند.