رشد ۱۹ درصدی صادرات کالا در کرمانشاه

علی اصغر عباس زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۱۰ ماه گذشته از سال جاری ۲ میلیارد و ۵۸۷ میلیون دلار کالا به وزن ۶ میلیون و ۷۶ هزار تن از گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد است.

وی با تاکید بر رشد کالاهای صادراتی، افزود: این میزان صادرات کالا در ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ از لحاظ ارزش ۱۹ درصد و از حیث وزن ۹ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: مجموع صادرات کالا از گمرکات استان کرمانشاه گمرک پرویزخان با صادرات ۸۹۳ میلیون دلار کالا به وزن ۲ میلیون و ۳۳۱ هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و گمرک خسروی با صادرات ۷۱۰ میلیون دلار کالا به وزن یک میلیون و ۵۴۱ هزار تن در جایگاه دوم و گمرک سومار با صادرات ۶۴۲ میلیون دلار کالا به وزن یک میلیون و ۴۰۹ هزار تن در جایگاه بعدی قرار دارد.

عباس زاده با اشاره به سهم گمرکات شیخ صله و شوشمی از مجموع صادرات ۱۰ ماهه استان، خاطر نشان کرد: به ترتیب ۳۰۴ میلیون دلار به وزن ۵۴۳ هزار تن و ۳۸ میلیون دلار به وزن ۲۵۱ هزار تن میزان کالاهای صادراتی این ۲ مرز بوده است.

وی در پایان تاکید کرد: عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرکات استان کرمانشاه شامل میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یک‌بار مصرف و… بوده است.