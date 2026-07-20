به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران با شکست برابر ترکیه در آخرین دیدار خود در لیگ ملتهای ۲۰۲۶، نه تنها پرونده حضورش در این رقابتها را با ناکامی بست، بلکه با سقوطی قابل توجه در رنکینگ جهانی نیز روبهرو شد.
شاگردان روبرتو پیاتزا در هفته پایانی لیگ ملتها با نتیجه ۳ بر یک مقابل ترکیه شکست خوردند تا این مسابقات را با سه پیروزی و ۹ شکست به پایان برسانند؛ عملکردی که یکی از ضعیفترین نتایج سالهای اخیر والیبال ایران در این رقابتها محسوب میشود.
این شکست تأثیر مستقیمی بر جایگاه ایران در رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) داشت. تیم ملی با از دست دادن ۴.۱۹ امتیاز، چند پله در جدول ردهبندی سقوط کرد و در جایگاه نوزدهم جهان قرار گرفت.
قرار گرفتن در رتبه نوزدهم رنکینگ جهانی، یکی از کمسابقهترین جایگاههای والیبال ایران در سالهای اخیر به شمار میرود. حتی پیش از آغاز دوران طلایی والیبال ایران در دهه گذشته نیز تیم ملی معمولاً در جمع ۱۸ تیم برتر جهان قرار داشت و اکنون سقوط به رتبه نوزدهم، نشاندهنده افت جایگاه بینالمللی این تیم است.
اکنون شاگردان پیاتزا برای جبران این افت، چشم به مسابقات پیشرو از جمله رقابتهای قهرمانی آسیا دوختهاند؛ تورنمنتی که میتواند فرصت مناسبی برای بهبود جایگاه ایران در رنکینگ جهانی و بازگشت تدریجی به جمع تیمهای مطرح والیبال جهان باشد.
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