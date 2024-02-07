خدمتگزاری به مردم فرصتی ارزشمند برای همه مسوولان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مهاجر صبح چهارشنبه در مراسم متمرکز افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان گالیکش اظهار کرد: در طول این ۲ سال که از فعالیت دولت مردمی سیزدهم می‌گذرد، خدمات و دستاوردهای قابل توجهی در سطح کشور و استان و به طبع آن در حوزه زیرساخت‌های شهرستان گالیکش شکل گرفته که این روند با سرعت بیشتری تداوم خواهد یافت.

وی افزود: یکی از شاخص‌های مدیران جهادی و بسیجی این است که به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت به مردم هستند و فرصت پرداختن به حواشی را ندارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: شورای اداری فرصت خوبی برای مدیران شهرستان است تا در کنار خانواده اداری و با استفاده از ظرفیت شورای تأمین و ائمه جمعه، بتوانند گره‌ها و مشکلات شهرستان را رفع کنند.

وی یادآور شد: شما مدیران در برگزاری انتخابات و برای حضور در روز انتخابات نهایت تلاش را داشته باشید و در کنار آن دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و اقدامات دولت سیزدهم را از خانواده خود، سپس بستگان و خانواده جمعیت کاری و اداری خود تبیین کنید.

مهاجر اظهار کرد: اگر مدیران از فرد و یا گروه خاصی در انتخابات حمایت کنند، باعث شبهه و عدم انگیزه لازم در بین مردم خواهد شد و باید طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اصل بی‌طرفی را در برگزاری روند انتخابات رعایت کنند.