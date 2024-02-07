دیدار مردمی ۱۷۹ قاضی در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم افزایش ارتباطات مردمی به ویژه دادستان‌ها در بطن جامعه دادستان تهران به اتفاق جمعی از معاونان خود در شامگاه سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ با حضور در مسجد جامع المهدی در منطقه ۲۲ تهران با نمازگزاران دیدار و به مشکلات و مسائل حقوقی و قضائی آنان رسیدگی و دستورات مقتضی صادر شد.

وی گفت: همچنین به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به صورت همزمان چهل و پنج گروه با سرپرستی معاونین دادستان در چهل و پنج مسجد شهر تهران میز خدمت برگزار کرده و به مشکلات مردم رسیدگی و دستورات مقتضی صادر شده است.

دادستان تهران بیان کرد در این برنامه تعداد ۱۷۹ همکار قضائی حضور داشته با تعداد ۱۳۱۰ نفر از مراجعین به صورت چهره به چهره ملاقات برگزار شد.

وی همچنین یادآور شد بر اساس برنامه‌ریزی مدون دادستانی تهران به منظور تحت پوشش قرار دادن تمامی مساجد پایتخت معاونان و سرپرستان هر ناحیه از دادسرای تهران مأموریت یافته‌اند به همراه تعدادی از قضات به صورت ماهانه در مساجد واقع در نواحی دادسرای تحت مدیریت خود حضور یافته و نسبت به حل مشکلات و ارشاد قضائی شهروندان اقدام کنند.

دادستان تهران اضافه کرد: علاوه بر حضور ماهانه در مساجد در برنامه هفتگی ملاقات مردمی دادسرای تهران نیز ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعان به مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آنان رسیدگی و دستورات و ارشادات لازم را صادر می‌کنند.

صالحی در پایان خاطر نشان کرد: ان شاءالله با چنین اقداماتی بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین ملت بزرگوار ایران برداریم.

گفتنی است؛ ۴۵ تیم حاضر شده در نقاط مختلف تهران به طور متوسط حدود ۲ ساعت و نیم به مشکلات مردم رسیدگی کردند که مجموعاً ۱۱۲ ساعت مسئولان قضائی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پای صحبت‌های مردم نشستند.

