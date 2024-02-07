صادرات ۱.۴ میلیارد دلاری به اوراسیا در ۱۰ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه با صدا و سیما گفت: از مجموع صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۱۰ ماهه امسال، حدود ۵۰۰ میلیون دلار (۴۰ درصد) محصولات کشاورزی و غذایی بوده است.

وی تصریح کرد: مجموع صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۱۰ ماهه امسال، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

پیمان پاک ادامه داد: حوزه اوراسیا به علت ارتباط سنتی که با ایران دارد، کشورمان را بیشتر با محصولات کشاورزی و صنایع غذایی می‌شناسد؛ محصولات گلخانه‌ای، صیفی جات، میوه‌ها و لبنیات ایرانی در بازار اوراسیا جای خوبی را برای خود پیدا کرده؛ برند لبنیاتی ایران در این حوزه خوب شناسایی شده است.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی افزود: اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بیش از ۲ میلیارد دلار واردات زنجیره آبزیان دارد که در این حوزه هم تلاش می‌شود با توجه به ظرفیت‌های بالای ایران، بیشتر وارد این بازارها شویم و اقدامات خوبی هم در این حوزه در جریان است.

پیمان پاک به مشکل لجستیک و حمل و نقل در ارتباط با تجارت ایران با حوزه اوراسیا اشاره کرد و گفت: ایران در این زمینه واقعاً ضعف دارد و با کاستی‌هایی روبرو است و این امکانات کفاف تقاضاهای ایجاد شده را نمی‌دهد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: البته در پایانه مرزی آستارا که دروازه اصلی ورود ایران با بازار اوراسیاست، اقدامات خوبی از جمله تعریض پل آستارا، اصلاح زیرساخت‌های گمرکی و راه اندازی سامانه نوبت‌دهی کامیون‌ها و تریلرها انجام شده است.