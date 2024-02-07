به گزارش خبرگزاری مهر، «سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران، گفت: عیدی کارگران در اسفند معادل دو ماه حقوق دریافتی و به مدتی که در طول سال کار کرده‌اند، پرداخت می‌شود، یعنی اگر ۱۲ ماه در سال کار کرده باشد، ۲ ماه از کارفرمای خود عیدی دریافت می‌کند.

وی افزود: عیدی بازنشستگان به ازای هر نفر دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و به ازای همسر ۷۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند تحت تکفل ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. بعد از پرداخت حقوق بازنشستگان، در اوایل اسفند عیدی آن‌ها پرداخت می‌شود.