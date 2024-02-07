اعمال محدودیت های ترافیکی در راه های مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، محدودیتهای ترافیکی شش روزه از امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن تا دوشنبه ۲۳ بهمن در جادههای مازندران اعمال میشود. اجرای این محدودیتها منوط به افزایش حجم تردد در جادههای استان خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محورها هرگونه تردد در ساعت و یا نحوه اجرا محتمل خواهد بود.
الف) جاده کندوان:
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۴ امروز چهارشنبه از مرزن آباد به کرج و تهران ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ همان روز از ابتدای پل زنگوله به چالوس یکطرفه خواهد بود.
محدودیت تردد انواع وسایل نقلیه در محور مذکور روز پنجشنبه ۱۹ بهمن به شرح ذیل اعلام میشود:
از ساعت ۰۸:۳۰ از مرزن آباد به تهران (شمال به جنوب) انسداد به صورت کامل اعمال میشود. از ساعت ۱۰ ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به چالوس) تردد بصورت یک طرفه انجام میشود و از ساعت ۲۳ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میشود.
محدودیت تردد انواع وسایل نقلیه در محور مذکور روز یکشنبه ۲۲ بهمن به شرح ذیل اعلام میشود: از ساعت ۱۲ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام و از ساعت ۱۳ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به چالوس) ممنوعیت تردد اعمال و از ساعت ۱۵ از مرزن آباد به تهران (شمال به جنوب) یکطرفه و از ساعت ۲۴ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه اعمال میشود.
پیش بینی اعمال محدودیت تردد در صورت پر حجم بودن ترافیک:
محدودیت تردد در محور مذکور از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روزهای جمعه و دوشنبه ۲۰ و ۲۳ بهمن به شرح ذیل اعمال میشود واز ساعت ۱۴ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال ممنوعیت تردد به مقصد چالوس و از ساعت ۱۵ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به چالوس انسداد کامل انجام میشود و از ساعت ۱۷ از مرزن آباد به تهران (شمال به جنوب) یکطرفه و از ساعت ۲۴ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه اجرا میشود.
ب) محور هراز:
در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأمورین پلیس راه محدودیت یک طرفه مقطعی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و یکشنبه مورخهای ۱۴۰۲/۱۱/۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بلعکس انجام خواهد شد.
وسیله نقلیه سنگین:
محور کندوان: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.
۲- محور هراز:
تردد تمامی تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است.
تردد همه کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۸ و ۱۹ بهمن همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه ۲۰، ۲۱ و ۲۲ از محور هراز ممنوع است.
مسافران و رانندگان میتوانند برای آگاهی از آخرین وضعیت راهها، انسدادها یا محدودیتهای احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه کنند و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.
مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راههای استان است.
مازندران ۱۰ هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که از طریق سه محور چالوس، هراز وسوادکوه به پایتخت، جاده کیاسر به استان سمنان، رامسر به استان گیلان و گلوگاه به استان گلستان متصل میشود.
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