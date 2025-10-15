به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راه مازندران با صدور اطلاعیه‌ای از اجرای محدودیت‌های موقت و مقطعی در محورهای پرتردد شمال کشور از جمله چالوس، هراز و فیروزکوه خبر داد.

این محدودیت‌ها بسته به شرایط لحظه‌ای ترافیک و به تشخیص مأموران پلیس راه در نقاط مختلف اعمال خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۲۳ مهر تا ساعت ۷ صبح شنبه ۲۶ مهر در محورهای کرج – چالوس، هراز و فیروزکوه ممنوع است. این ممنوعیت شامل موتورسیکلت‌های نیروهای امدادی و پلیس در حال مأموریت نمی‌شود.

در محور چالوس، محدودیت‌هایی به صورت مقطعی و بر اساس وضعیت ترافیک برای روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه در نظر گرفته شده و ممکن است مسیر رفت یا برگشت به طور موقت یک‌طرفه شود.

در روز جمعه ۲۵ مهر، محدودیت‌های قطعی در این محور اجرا خواهد شد. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، از ساعت ۱۲ ظهر، مسیر آزادراه تهران - شمال به سمت چالوس بسته می‌شود.

از ساعت ۱۳ نیز محور پل زنگوله به چالوس مسدود خواهد شد. در ادامه، از ساعت ۱۵ مسیر بازگشت از مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود و این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه دارد. پس از این ساعت، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد مجدداً دوطرفه خواهد شد. در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان لغو زودهنگام محدودیت‌ها نیز وجود دارد.

پلیس راه تأکید کرده است تردد ساکنین محلی از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است، اما خودروهایی که قصد عبور به مقصد چالوس از مسیر جنوب به شمال را دارند، از ساعت تعیین‌شده اجازه ورود از میدان امیرکبیر را نخواهند داشت.

در محور هراز نیز، در صورت بروز ترافیک سنگین، احتمال اجرای محدودیت‌های یک‌طرفه به صورت مقطعی در بازه پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس طی روزهای پنجشنبه و جمعه وجود دارد.

تردد تمامی تریلرها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها در محور کرج – چالوس همچنان ممنوع است. در محور هراز نیز تردد تریلرها به طور کامل ممنوع بوده و کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه اجازه تردد نخواهند داشت.

پلیس راه مازندران اعلام کرده است هموطنان برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های استان می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با شماره‌های ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۲۰ تماس بگیرند.