بهره برداری از میدان مشترک سهراب/تولید روزانه بنزین به ۱۳۰ میلیون

به گزارش خبرنگار مهر، تولید روزانه بنزین به ۱۳۰ میلیون لیتر می‌رسد، افزایش تراز ۲۶ سانتی‌متری دریاچه ارومیه، میدان مشترک سهراب به بهره‌برداری رسید و بلندترین سد جهان توسط ایرانی‌ها در حال ساخت است از مهمترین اخبار آب و انرژی در هفته جاری بودند.

محرابیان: بلندترین سد جهان توسط ایرانی‌ها در حال ساخت است

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به دستاوردهای حوزه آب و برق پس از انقلاب گفت: کشور ما از کشوری ۱۰۰ درصد وابسته به کشوری خودکفا تبدیل شده و مجموعه خدمات نه تنها نیازهای داخل را مرتفع می‌کند بلکه بسیاری از کشورهای منطقه متکی به خدمات فنی و مهندسی ما شده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه مهندسی شرکت‌های داریم که خدمات قابل توجهی ارائه می‌دهد و بیش از ۵۰ کشور جهان خریدار این محصولات هستند.

محرابیان با اشاره به ساخت بلندترین سد جهان خاطر نشان کرد: بلندترین سد جهان با ارتفاع ۳۳۰ متر و نیروگاهی به ظرفیت ۳ هزار و ۶۰۰ مگاوات که بیش از ۱۴ میلیارد متر مکعب ظرفیت مخازن دارد که اجرای این سد توسط شرکت‌های ایرانی در حال اجرا است.

انتقال ۱۰۲ میلیارد لیتر مواد نفتی در ۹ ماه سال ۱۴۰۲

سیدمسلم مسلمی معاون عملیات خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با بیان اینکه فرآیند سوخت‌رسانی بی‌وقفه در حال انجام است، گفت: در این مدت زمانی بیش از ۱۰۲ میلیارد لیتر مواد نفتی از طریق خطوط لوله از مبادی تولید و به مقاصد مصرف انتقال داده شده است که ۴۹.۳ میلیارد لیتر آن فرآورده نفتی و حدود ۵۳ میلیارد لیتر آن نفت خام بوده است.

وی تأکید کرد: هم‌اکنون به‌صورت مستمر تأمین نفت خام موردنیاز ۷ پالایشگاه، انتقال فرآورده‌های نفتی تولیدی از ۹ پالایشگاه به مخازن انبارهای نفت، تأمین سوخت موردنیاز بخشی از واحدهای پتروشیمی و فرودگاه‌ها و ۱۹ نیروگاه از طریق شبکه خطوط لوله انتقال تأمین می‌شود.

معاون عملیات خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران درباره سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها تأکید کرد: در ۹ ماهه امسال حدود ۲ میلیارد و ۵۱۷ میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاه‌های متصل به شبکه خطوط لوله ارسال شده است.

افزایش تراز ۲۶ سانتی‌متری دریاچه ارومیه

فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور گفت: فعالیت سامانه‌های بارشی زمستان در شمال غرب کشور باعث شکل‌گیری ذخیره برفی مناسب، معادل متوسط بلند مدت، در حوضه دریاچه ارومیه شده است.

وی اضافه کرد: تغییرات اقلیمی و مصارف بالای کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، باعث کاهش ورودی‌ها به این دریاچه شده؛ به طوری که در سال‌های اخیر این دریاچه با روند عمومی منفی مواجه بوده است و شرایط خشک را تجربه می‌نماید.

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به این نکته که در سال آبی جاری نیز فعالیت‌های سامانه بارشی سرد در شمال غرب کشور باعث شکل‌گیری ذخیره برفی مناسب، معادل متوسط بلند مدت، در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شده است، تصریح کرد: تراز دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی تاکنون با افزایش ۲۶ سانتی‌متری مواجه بوده است.

عدالت در پرداخت و شفافیت مصرف با نصب کنتورهای هوشمند آب

هاشم امینی مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: خوشبختانه اکنون کنتورهای بالای یک اینچ تکلیف شده با هزینه‌هایی که از طریق مشترکین انجام می‌شود آنها را هوشمند کنیم

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خاطر نشان کرد: هوشمند سازی کنتورهای آب اگر در کنار آن در تمام واحدهای آپارتمانی چنین اقدامی صورت بگیرد به دلیل اینکه هر مشترکی می‌داند چقدر آب مصرف می‌کند قطعاً می‌تواند نسبت به روشی که اکنون توزیع آب صورت می‌گیرد تغییر رویه می‌دهد

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه نصب کنتورهای هوشمند می‌تواند کمک شایانی به مدیریت مصرف کند، خاطر نشان کرد: باید در نظر داشت که در یک مجموعه ۱۰ واحدی میزان آب مصرفی تقسیم بر ۱۰ می‌شود در صورتی که با نصب کنتورهای هوشمند هر خانواده متناسب با مصرفی که داشته هزینه پرداخت می‌کند و عدالت در پرداخت و شفاف شدن میزان آب مصرفی را به دنبال دارد که می‌تواند به مدیریت مصرف آب کمک شایانی کند.

تولید روزانه بنزین به ۱۳۰ میلیون لیتر می‌رسد

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: لازم است در حوزه کیفی‌سازی خودروها و خارج کردن خودروهای فرسوده اقدام جدی شود، هم‌اکنون ۳.۵ میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد که با خروج آنها از چرخه در عمل روزانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون لیتر بنزین مازاد خواهیم داشت که می‌توان این مقدار را در سبد صادراتی قرار داد.

وی ادامه داد: به موازات تولید بنزین، احداث پالایشگاه‌های نو و کیفی‌سازی باید در دستور کار قرار گیرد و در عین حال در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی گام‌های جدی برداریم، از این رو همسو با این هدف طرح‌هایی در زمینه کیفی‌سازی و تولید و استفاده از خودروهای هیبریدی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شرکت‌های پالایشی برای تثبیت ظرفیت تولید بنزین و رسیدن به رقم ۱۳۰ میلیون لیتر در روز در نظر گرفته شده است.

کردستان و کرمانشاه پربارش تر ین استان‌های کشور در هفته جاری

مؤسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در برخی مناطق غرب کشور مورد انتظار است. در این مناطق کشور مقادیر تجمعی بارش ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

بر اساس تقسیمات حوضه‌های درجه ۱ کشور، حوضه خلیج‌فارس و دریای عمان و حوضه دریاچه ارومیه به ترتیب با مقدار میانگین ۱.۵ و ۱.۹ میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای ۵۷.۱ و ۳۷ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه‌های کشور در هفته جاری خواهند بود.

از میان استان‌های کشور، استان‌های کردستان و کرمانشاه با بارش تجمعی معادل ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر در هفته جاری پر بارش‌ترین استان‌های کشور خواهند بود.

افزایش ۳۰ میلیون متر مکعبی مصرف گاز / استان تهران سکان دار مصرف

سعید عقلی مدیر مرکز راهبری شرکت ملی گاز در ارتباط تلویزیونی گفت: مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده در ۲۴ ساعت گذشته به ۶۴۲ میلیون مترمکعب در روز یعنی ۳۲ میلیون متر مکعب بیشتر از روز گذشته رسید که حد النصاب جدیدی در این بخش بود و باز هم از تمامی مردم خواهشمندیم تا زمانی که این سامانه برودتی در کشور حاکم است با استفاده بهتر از گاز ما را در تأمین گاز در کلیه نقاط یاری کنند.

وی ادامه داد: از این میزان ۴۵۰ میلیون متر مکعب در بخش خانگی ۷۷ میلیون در بخش صنایع غیر عمده، ۳۲ میلیون متر مکعب در بخش کشاورزی، حدود ۲۶ میلیون متر مکعب در بخش حمل و ۵۸ میلیون متر مکعب برای بخش تجاری و عمومی استفاده شده است. همچنین استان تهران، کردستان، آذربایجان غربی بالاترین سرانه مصرف را در اقلیم‌های متفاوت دارند.

کاهش ۳۷ درصدی آب سدها نسبت به مدت زمان مشابه

بر اساس آمار و ارقام موجود از شرکت مدیریت منابع آب، بارش‌های از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۲) تا ۱۴ بهمن معادل ۷۲,۷ میلیمتر می‌باشد. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه دراز مدت (۱۱۶,۲ میلیمتر) ۳۷ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۹۹.۳ میلیمتر) ۲۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین بر اساس این آمار تمامی سدهای کشور تنها ۴۲ درصد پرشدگی دارند و از ابتدای سال تا کنون ۷ میلیارد و ۳۵ میلیون متر مکعب ورودی سدها بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است.

مشترکین پرمصرف باید هزینه گاز خود را به قیمت فوب خلیج فارس بدهند

پرویز محمد نژاد قاضی محله عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت اجرای فاز دوم تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی گفت: افرادی در کشور داریم که در بخش خانگی بی محابا و بدون هیچ گونه کنترلی در حال استفاده از گاز خانگی هستند، این افراد که عمدتاً جز همان ۲۵ درصد اقشار مرفه هستند، به اندازه ۷۵ درصد مردم که مصرف نرمالی دارند، مصرف گاز دارند.

وی ادامه داد: ۷۵ درصد مردم حدود ۳۵۰ میلیون لیتر گاز مصرف می‌کنند و ۲۵ درصد مرفهین هم ۳۵۰ میلیون لیتر گاز مصرف می‌کنند. این افراد باید به روشی مجبور به کنترل مصرف خود بشوند و اگر هم تمایلی به پایین آوردن حجم مصرف خود ندارند باید هزینه این مصرف را بپردازند.

محمد نژاد ادامه داد: تعرفه گذاری پلکانی با این روش‌ها می‌تواند یا مصرف را پایین بیاورد و یا اینکه هزینه گاز مصرفی را از خانوارها اخذ کند. در حوزه برق هم باید مثل حوزه گاز عمل کنیم و این شیوه تعرفه گذاری و تعیین سقف برای مصرف را اجرا کنیم. مشترکینی که در پله‌های بالای مصرف قرار دارند باید هزینه این مصرف را به قیمت فوب خلیج فارس بپردازند و شامل دریافت یارانه پنهان انرژی نشوند.

۷ واحد فرآیندی پالایشگاه آبادان امسال به بهره‌برداری می‌رسد

فرهاد احمدی مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت با تشریح وضع پیشرفت پروژه‌های کیفی‌سازی در پالایشگاه‌های نفت کشور گفت: هفت واحد فرآیندی پالایشگاه آبادان که واحدهای کیفی‌سازی فاز دوم طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه نفت آبادان است تا پایان سال جاری آماده راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: بزرگ‌ترین واحد هیدرو کراکر خاورمیانه با ظرفیت ۴۲ هزار بشکه در روز در قالب این طرح به بهره‌برداری می‌رسد که با عملیاتی شدن آن، کیفیت گازوئیل تولیدی در این پالایشگاه یورو ۵ خواهد شد.

افزایش ۸۲۶۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی

عبدالرسول پیشاهنگ مدیر عامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با اشاره به اینکه این میزان افزایش ظرفیت با حجم سرمایه‌گذاری ۳.۶ میلیارد یورو صورت گرفته است، افزود: این اقدام از طریق سنکرون ۴۱ واحد جدید نیروگاهی به ظرفیت پنج هزار و ۸۸۸ مگاوات، رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و افزایش توان عملی نیروگاه‌های گازی موجود به ظرفیت دو هزار مگاوات و ۳۷۲ مگاوات واحدهای مقیاس کوچک محقق شده است.

پیشاهنگ تاکید کرد: این واحدهای بخار جدید بدون مصرف سوخت اضافی و از طریق حرارت اگزوز واحد گاز قبلی در حال فعالیت هستند و احداث این واحدها منجر به صرفه‌جویی سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعبی مصرف سوخت در طول سال شده است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور با افتتاح پروژه‌های جدید در دولت سیزدهم به ۷۴ هزار و ۸۸۸ مگاوات رسیده است، بیان کرد: در حاضر حاضر ۶۲۳ واحد تولید برق حرارتی در ۱۴۱ نیروگاه کشور وظیفه تأمین ۹۴ درصد انرژی مورد نیاز مشترکان سراسر کشور را بر عهده دارند.

سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ همتی دولت سیزدهم در صنعت آب و برق

علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو، (دوشنبه ۱۶ بهمن) در جشن پیروزی انقلاب اسلامی وزارت نیرو با حضور مدیران ارشد وزارت نیرو و صنعت آب و برق کشور، اظهار داشت: انقلاب اسلامی الگو و الهام‌بخش همه آزادگان جهان بوده است و برکات فراوانی برای کشور در حوزه‌های مختلف اعم از علم، فناوری، اقتصاد، فرهنگ داشته است.

وی ادامه داد: اگر وضعیت امروز را با قبل از انقلاب اسلامی مقایسه کنیم، از سال ۵۷ تاکنون درحالی‌که جمیعت کشور چیزی حدود ۲.۳ برابر شده است، اما متوسط پیشرفت تأسیسات آب و برق نسبت به ابتدای انقلاب اسلامی بیش از ۲۳ برابر و نسبت به میزان رشد جمعیت کشور نیز بیش از ۱۰ برابر رشد داشته است.

وزیر نیرو ضمن اشاره به برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی هنگام رأی اعتماد خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری انجام شده برای طرح‌های اولویت‌دار در مجموع برای صنعت برق ۷۵۷ همت، برای صنعت آب و فاضلاب ۱۰۵ همت و برای صنعت آب نیز ۳۶۲ همت بود که در مجموع به بیش از ۱۲۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) می‌رسد.

میدان مشترک سهراب به بهره‌برداری رسید

بهره‌برداری از میدان مشترک سهراب با تولید روزانه ۲ هزار بشکه نفت (سه‌شنبه، ۱۷ بهمن‌ماه) طی آئینی با دستور جواد اوجی، وزیر نفت از طریق ویدیوکنفرانس آغاز شد، ظرفیت تولید نهایی این میدان ۳۰ هزار بشکه تعریف شده است.

میدان نفتی سهراب در استان خوزستان به‌عنوان یکی از میدان‌های بیست‌ویک‌گانه مشترک شناخته می‌شود که به لحاظ سرمایه‌ای و عملکردی دارای اهمیت است.

این میدان به فاصله ۱۱۵ کیلومتری شمال غرب شهر اهواز، در منطقه هورالعظیم و در مجاورت خط مرزی ایران و عراق قرار گرفته است. نفت درجا و نفت قابل استحصال این میدان به‌ترتیب حدود ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون بشکه است.

ثروت‌آفرینی ۶ میلیارد دلاری با بهره‌برداری از ۷ طرح نفتی و گازی

محسن خجسته‌مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در آئین بهره‌برداری از پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: کارکنان صنعت نفت با قطع شریان‌های صادراتی نفت خام به روی استبدادگران به‌معنای واقعی از منابع نفتی ایران صیانت کردند.

وی با بیان اینکه تاکنون در مجموع حدود ۸۱ میلیارد بشکه نفت در ایران تولید شده که از این رقم ۷۰ درصد پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، گفت: نیمی از میدان‌های نفتی و گازی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی مانند پارس جنوبی توسعه یافته است.

وی تصریح کرد: در مجموع حدود ۸۰۰ میلیون دلار در میدان مشترک سهراب سرمایه‌گذاری می‌شود که تولید آن را به ۳۰ هزار بشکه می‌رساند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: با بهره‌برداری از هفت طرح نفتی و گازی در دهه فجر امسال حدود ۶ میلیارد دلار ثروت‌آفرینی سالانه در کشور ایجاد می‌شود

بهره‌برداری زودهنگام از پتروشیمی ابن‌سینای اندیمشک

جواد اوجی در حاشیه آئین بهره‌برداری از طرح‌های نفتی در استان خوزستان در جمع خبرنگاران گفت: پتروشیمی ابن‌سینا نزدیک به ۱۴ سال معطل بود که با همت هلدینگ خلیج‌فارس، این پروژه جانی تازه گرفته است و امیدواریم در کمتر از ۳۶ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: به لطف خداوند شاهد بهره‌برداری از هشت پروژه بزرگ در شمال استان خوزستان در شهرستان اندیمشک و قلعه نار بودی. ارزش این پروژه‌ها ۲.۵ میلیارد دلار بود که از محل آن، ۱۵۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت و ۲۸ میلیون مترمکعب گاز به تولیدات کشور اضافه می‌شود. ارزش همه این پروژه‌ها ۵ میلیارد دلار در سال است و با راه‌اندازی این پروژه‌ها، اشتغال‌زایی مؤثری را در شمال استان خوزستان به همراه خواهد داشت.