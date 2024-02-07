کارشکنی آمریکا در عضویت ناظر فلسطین در کنفرانس خلع سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست کنفرانس خلع سلاح به صحنهای از حمایت بالغ بر ۲۰ کشور عضو کنفرانس از مردم فلسطین تبدیل شد و رژیم اسرائیل و مهمترین حامی آن یعنی آمریکا با جلوگیری از عضویت ناظر فلسطین در کنفرانس خلع سلاح مانع از بهره مندی مردم فلسطین از حق تعیین سرنوشت و حضور فعالانه در جامعه بین المللی شدند.
مهدی علی آبادی، معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، در چهارمین نشست کنفرانس خلع سلاح که به منظور تصمیمگیری در خصوص مشارکت دولتهای غیرعضو در فعالیتهای سال ۲۰۲۴ کنفرانس خلع سلاح به عنوان ناظر برگزار شد، ضمن رد ادعاهای نماینده آمریکا مبنی بر عدم صلاحیت فلسطین برای حضور در کار کنفرانس خلع سلاح تأکید نمود که جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی برای چندجانبهگرایی در کار کنفرانس خلع سلاح قائل است و از مشارکت کشورهای غیرعضو در جلسات کنفرانس برای انجام وظایف خود استقبال میکند.
علیآبادی افزود، دولت فلسطین نیز به عنوان یک دولت ناظر نزد سازمان ملل متحد و یک دولت عضو اسناد بین المللی مختلف در حوزه خلع سلاح، از حق درخواست برای مشارکت در نشستهای کنفرانس خلع سلاح برخوردار است. با این وجود یک بار دیگر شاهد هستیم که اِعمال استانداردهای دوگانه توسط دولتهایی که ریاکارانه طرفدار جامعیت و چندجانبهگرایی هستند، مانع از مشارکت دولت فلسطین میشوند.
نماینده کشورمان قویاً استدلال غلط ایالات متحده مبنی بر اینکه چون فلسطین یک کشور دارای حاکمیت نیست از این رو حق مشارکت در نشستهای کنفرانس خلع سلاح را ندارد را مردود شمرد و گفت: اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت شناخته و بر حق این کشور برای حضور در مجامع بین المللی صحه میگذارند. دولت فلسطین در بسیاری از سازمانهای بینالمللی، به ویژه در معاهدات خلع سلاحی مهم همچون کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک و کنوانسیون منع برخی از تسلیحات متعارف عضو است. رد درخواست مشارکت فلسطین در کنفرانس خلع سلاح توسط رژیم اسرائیل و آمریکا، اقدام دیگری در راستای محرومسازی مردم فلسطین برای حق تعیین سرنوشت و حضور در جامعه بین المللی است.
کنفرانس خلع سلاح با ۶۵ عضو، تنها نهاد مذاکراتی چندجانبه برای انعقاد معاهدات بینالمللی در حوزه خلع سلاح میباشد. طبق آیینکار این نهاد بینالمللی، دولتهای غیرعضو حق دارند درخواست خود را برای مشارکت در فعالیتهای این نهاد مهم بینالمللی اعلام نمایند. با توجه به ضرورت حصول اجماع در تصمیمات کنفرانس سلاح، با مخالفت آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل، فلسطین از مشارکت در فعالیتهای کنفرانس خلع سلاح در سال ۲۰۲۴ محروم ماند.
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