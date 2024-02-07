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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۴۹

بانک مسکن از افزایش سهم مسکن در بازار سرمایه حمایت می‌کند

بانک مسکن از افزایش سهم مسکن در بازار سرمایه حمایت می‌کند

مدیرعامل بانک مسکن گفت: با توجه به اهداف دولت، کار و فعالیت برای تأمین نیاز مردم اولویت ما است و از هر طرح و برنامه‌ای که باعث آرامش مردم و افزایش سهم مسکن در بازار سرمایه شود حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن، سید عباس حسینی در آئین رونمایی از بزرگترین صندوق املاک و مستغلات کشور «مالک آتیه گستر» با اشاره به آیه ۸۰ سوره نحل گفت: آنچنان که در سوره نحل اشاره شده است «و خداوند برای شما از خانه‌هایتان محل سکونت و آرامش قرار داده است» ما نیز برای اجرای فرمان الهی همه توان و ظرفیت در اختیارمان را برای خلق آرامش در خانه مردم به کار می‌گیریم؛ هر اقدامی برای آرامش مردم در تأمین مامن و مسکن وظیفه ما خدمتگزاران مردم است.

وی در توضیح اقدامات بانک مسکن برای توسعه فعالیت‌های بازار سرمایه گفت: هر آنچه آرزوی سازمان بورس در حوزه مسکن است را برآورده خواهیم کرد؛ در همین راستا هر ریسکی که وجود دارد و مانع افرایش سهم مسکن در بازار سرمایه شده است باید برداشته شود. برای تحقق این هدف از ظرفیت دانش و ابزارهای مالی در اختیار استفاده می‌کنیم.

وی متذکر شد که استفاده از منابع متعدد برای تأمین مالی حوزه مسکن راهبرد اصلی بانک است و رونمایی از این صندوق، یکی از این ابزارهاست.

حسینی با اشاره به آغاز پذیره نویسی صندوق گفت: آغاز به کار بزرگترین صندوق املاک و مستغلات با ۵۰۰ میلیارد تومان است اما با توجه به ظرفیت بانک که فراتر از این اعداد است انتظار داریم در ۶ ماه ابتدایی سال آینده اعتبار صندوق به ۱۰ همت افزایش یابد.

مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: بانک مسکن از تمام شرکت‌های خود در بازار سرمایه حمایت می‌کند و برنامه‌های متعددی برای قدرتمند شدن شرکت‌های تابعه دارد که با ابزارهای مختلف این امکان را فراهم می‌کنیم.

حسینی بعد از افتتاح و معرفی این صندوق گفت: مردم به شرکت‌های زیر مجموعه بانک مسکن اعتماد کنند چرا که همه شرکت‌های ما در تلاشند در تحقق اهداف و اقدامات خود رکوردار باشند.

*محمدمهدی تسویه چی

کد مطلب 6018013

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    نظرات

    • علی IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
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      با توجه به قدرت خرید پایین مردم به خصوص برای خرید مسکن نیاز است تا نظام بانکی امکان فاینانس برای مردم را فراهم کند تا مردم از طریق فاینانس بانک اقدام به خرید خودرو و مسکن کنند که باعث رونق تولید مسکن و خودرو خواهد شد. بازار مسکن رونق بگیرد باعث رشد اقتصادی بخش مسکن و ساخت و ساز میشود

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