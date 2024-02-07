به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن، سید عباس حسینی در آئین رونمایی از بزرگترین صندوق املاک و مستغلات کشور «مالک آتیه گستر» با اشاره به آیه ۸۰ سوره نحل گفت: آنچنان که در سوره نحل اشاره شده است «و خداوند برای شما از خانه‌هایتان محل سکونت و آرامش قرار داده است» ما نیز برای اجرای فرمان الهی همه توان و ظرفیت در اختیارمان را برای خلق آرامش در خانه مردم به کار می‌گیریم؛ هر اقدامی برای آرامش مردم در تأمین مامن و مسکن وظیفه ما خدمتگزاران مردم است.



وی در توضیح اقدامات بانک مسکن برای توسعه فعالیت‌های بازار سرمایه گفت: هر آنچه آرزوی سازمان بورس در حوزه مسکن است را برآورده خواهیم کرد؛ در همین راستا هر ریسکی که وجود دارد و مانع افرایش سهم مسکن در بازار سرمایه شده است باید برداشته شود. برای تحقق این هدف از ظرفیت دانش و ابزارهای مالی در اختیار استفاده می‌کنیم.



وی متذکر شد که استفاده از منابع متعدد برای تأمین مالی حوزه مسکن راهبرد اصلی بانک است و رونمایی از این صندوق، یکی از این ابزارهاست.



حسینی با اشاره به آغاز پذیره نویسی صندوق گفت: آغاز به کار بزرگترین صندوق املاک و مستغلات با ۵۰۰ میلیارد تومان است اما با توجه به ظرفیت بانک که فراتر از این اعداد است انتظار داریم در ۶ ماه ابتدایی سال آینده اعتبار صندوق به ۱۰ همت افزایش یابد.



مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: بانک مسکن از تمام شرکت‌های خود در بازار سرمایه حمایت می‌کند و برنامه‌های متعددی برای قدرتمند شدن شرکت‌های تابعه دارد که با ابزارهای مختلف این امکان را فراهم می‌کنیم.



حسینی بعد از افتتاح و معرفی این صندوق گفت: مردم به شرکت‌های زیر مجموعه بانک مسکن اعتماد کنند چرا که همه شرکت‌های ما در تلاشند در تحقق اهداف و اقدامات خود رکوردار باشند.

*محمدمهدی تسویه چی