حمله هوایی شدید رژیم صهیونیستی به شهر الخیام در جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از حمله‌های سنگین هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک الخیام در جنوب لبنان خبر دادند.

خبرنگار النشره اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در چهار نوبت شهر الخیام در جنوب لبنان را هدف قرار داده اند.

پیش از این نیز سازمان پدافند غیرعامل جنوب لبنان گزارش داد که در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک «الخیام» در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسیده و ۲ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

خبرنگار الجزیره نیز اعلام کرد که یک پهپاد صهیونیستی موشکی را به سوی شهرک الخیام شلیک کرده است.

خبرنگار المیادین هم گزارش داد که رژیم صهیونیستی بمباران‌های بی‌هدفی را در روستاها و شهرک‌های شهرستان صور به انجام رسانده است.

علاوه بر این جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بالن‌هایی حرارتی را در آسمان شهرستان‌های «نبطیه» و «صور» رها کردند.

اطراف شهرک‌های «رامیا» و «بیت لیف» نیز از سوی جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شد.