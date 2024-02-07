برگزاری جلسه وبیناری خاندوزی بااعضای شورای عالی ایرانیان مقیم چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این جلسه که به همت سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، علاوه بر «علی فکری» رئیس این سازمان، «محمد رضوانی‌فر» رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی، «علی استادهاشمی» رئیس کل بیمه مرکزی به همراه تعدادی از مدیران کل و معاونان وزیر اقتصاد برگزار شد، «محسن بختیار» سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین نیز از طریق وبینار حضور و مشارکت داشت.

این گزارش حاکی است، در این جلسه تعدادی از اعضای شورای عالی ایرانیان مقیم چین به نمایندگی از تجار ایرانی مقیم این کشور، مسائل و مشکلات خود را در خصوص مواردی چون فرایند نقل و انتقال مالی از داخل کشور به چین و برعکس، برخی مشکلات ناشی از تهاتر با تجار چینی، تغییر بی مقدمه برخی قوانین و صدور بخشنامه‌های خلق الساعه، استفاده از ارز دیجیتال در معاملات فیمابین و غیره مطرح کردند.

بنا براین گزارش، وزیر اقتصاد طی سخنانی در این نشست، با تشریح اقدامات انجام شده توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به منظور تسهیل نقل و انتقال پول بین تجار دو کشور، دستورات لازم به سازمان‌های زیر مجموعه از جمله گمرک جمهوری اسلامی، بیمه مرکزی و سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برای رفع مشکلات مرتبط با حوزه مأموریتی هر یک را صادر کرد.

در این جلسه همچنین به دستور خاندوزی مقرر شد، مشکلات مطروحه توسط تجار ایرانی مقیم چین، در جلسه آتی شورای معاونان وزارت اقتصاد و نیز دومین جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با حضور رئیس جمهور مطرح و بررسی شود.