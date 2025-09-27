برداشت «شوکه» نابودی زاگرس و تهدید سلامت انسان است

مجتبی تاسه در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به برداشت غیرقانونی «شوکه» اظهار داشت: متأسفانه عدهای افراد سودجو و ناآگاه به بهانه داشتن خاصیتهای مختلف شوکه اقدام به سرشاخهزنی و از بین بردن درختان و میوه بلوط میکنند و با این کار تیشه بر ریشه زاگرس میزنند.
وی با اشاره به ماهیت شوکه افزود: شهدی که از درخت بلوط برای تهیه شوکه جمعآوری میشود درواقع واکنش درخت در برابر نیش حشراتی چون شته، کنه یا زنبور است تا از خود دفاع کند.
تاسه تصریح کرد: بر اساس تحقیقات علمی، شوکه تنها حاوی مقداری مواد قندی سوخته و پنج نوع کپک فعال و مضر برای سلامت انسان است و هیچگونه خاصیت دارویی که در میان عامه مردم رایج شده ندارد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اسلامآبادغرب تأکید کرد: بر اساس ماده ۴۲ قانون حفاظت و حمایت از جنگلها و مراتع کشور، بریدن درختان و سرشاخهزنی بلوط ممنوع است و متخلفان علاوه بر جریمه نقدی به حبس تعزیری تا شش ماه محکوم میشوند.
وی در پایان یادآور شد: برداشت شوکه فقط قطع چند درخت نیست، بلکه نابودی اکوسیستم و تخریب گسترده محیطزیست است؛ اقدامی که حیات گونههای گیاهی و جانوری بسیاری را که به هم وابستهاند، تهدید میکند.
