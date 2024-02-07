جزییات ثبت نام انتخاب دفتریاری دفتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور در نظر دارد در راستاي ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار از متقاضیان دفتریاري که مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی از طرف سردفتران معرفی شده اند آزمون کتبی و اختبار، دفتریاري بعمل آورد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند از روز چهارشنبه ۱۸ بهمن تا روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی org.sanjesh.www اقدام به ثبت نام کنند.

داوطلبان در زمان ثبت نام باید واجد شرایط زیر باشند:

۱ - تابعیت جمهوري اسلامی ایران.

۲ -اعتقاد و التزام به احکام شرعی و قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.

۳ -داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت سربازي در زمان ثبت نام (براي آقایان).

۴ -نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

۵ -نداشتن محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستري یا محکومیت انفصال موقت از خدمات مذکور در مدت انفصال یا تعلیق به موجب احکام قطعی مراجع قضایی و انتظامی.

۶ -سلامتی، تندرستی و توانایی هاي جسمی متناسب و لازم براي انجام امور دفتریاري به تشخیص پزشکی قانونی.

۷-عدم اعتیاد به هیچ یک از انواع مواد مخدر و روانگردان ها.

۸ -عدم اشتغال به شغل قضاوت، وکالت دادگستري، عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداريها، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت هاي تجاري و بانکها یا مؤسسات بیمه و همچنین عضویت در هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.

۹ -مطابق ماده ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی سن دفتریاران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.

ایثارگران مشمول بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران از محدودیت سنی مذکور معاف هستند.

۱۰ -داشتن مدرك تحصیلی دیپلم یا بالاتر.

تذکر مهّم: افراد داراي مدرك تحصیلی معادل مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون نیستند.

مواد امتحانی:

۱ -قانون و آئیننامه ثبت اسناد و املاك (ضریب ۳)

۲ -قانون مدنی (ضریب ۳)

۳ -قانون و آئیننامه دفاتر اسناد رسمی (ضریب ۳)

۴ -احکام اسلامی (ضریب ۲)

۵ -ادبیات فارسی (ضریب ۲)

۶-اطلاعات عمومی و هوش (ضریب ۱)

مدارك مورد نیاز ثبت نام:

۱ - تکمیل تقاضانامه اینترنتی.

۲ - پرداخت هزینه ثبت نام آزمون به مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بصورت الکترونیکی از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور.

۳ - فایل عکس اسکن شده: متقاضی باید یک قطعه عکس خود را با مشخصات زیر اسکن کرده و فایل آن را براي

ثبت نام اینترنتی آماده کند.

عکس ۴ × ۳ که در سال جاري گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ)

عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.

اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰ × ۲۰۰ باشد.

تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.

حاشیه هاي زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

تا حد امکان عکس، رنگی و داراي زمینه سفید باشد.

تبصره ۱ : عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره ۲ : درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام متقاضی باطل شده و حق شرکت در آزمون از وي سلب می شود.

یادآوري مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون هاي قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان، که این موضوع اکثراً براي متقاضیانی رخ داده است که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام شده است، تاکید می شود که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت کنند تا عکس متقاضی دیگري به جاي عکس فرد الصاق نشود. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف فرد متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

نحوه ثبت نام:

کلیه متقاضیان ثبت نام در آزمون در صورت داشتن شرایط مندرج در اطلاعیه باید از ۱۸ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و ضمن مطالعه دقیق آگهی آزمون و با وارد کردن کد ملی و سریال خریداري شده نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

در پایان ثبت نام به هر یک از متقاضیان کدرهگیري ارائه خواهد شد که متقاضیان لازم است تا پایان تمامی مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداري کنند.

ضمناً یادآور می شود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی است و متقاضیان لازم است از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند. ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول بوده و این دسته از متقاضیان مجاز به شرکت در آزمون نیستند.

پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ ۲۸۰ هزار تومان را به صورت الکترونیکی از طریق کارت هاي بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام کنند.

لازم به توضیح است افرادي مجاز به ثبت نام در این آزمون هستند که سازمان ثبت اسناد و املاك کشور شرایط

آنها را براي شرکت در آزمون تایید کرده و اطلاعات آنها براي امکان ثبت نام در این آزمون به سازمان سنجش

آموزش کشور ارسال کرده است.

زمان برگزاري آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ براي مشاهده و پرینت بر روي درگاه اطلاع رسانی سازمان

سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

آزمون در روز عصر جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی متقاضیان خواهد رسید.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی، حداکثر ظرف ۴۰ روز پس از برگزاري آزمون در درگاه سازمان سنجش اعلام خواهد شد و به مدت ۲۰ روز قابل دسترسی خواهد بود.

تذکرات مهم:

۱ -ایثارگران: (جانبازان حداقل ۱۰ درصد)، آزادگان با حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش

ماه سابقه حضور در جبهه، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه از اولویت مقرر و امتیازات مربوطه برخودار خواهند بود.

مشمولین این بند ضروري است تا قبل از برگزاري آزمون حسب مورد گواهی مربوطه و کارت ایثارگري را از مراجع

ذيصلاح (معاونت منابع انسانی کل وزارت دفاع و پشتیبانی، وزارت جهاد کشاورزي، معاونت نیروي انسانی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت منابع انسانی کل نیروي انتظامی، معاونت منابع انسانی کل ارتش، معاونت سرمایه انسانی کل سازمان بسیج مستضعفین، مرکز عملیات و خدمات نیروي انسانی ستاد کل نیروهاي مسلح و مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران) اخذ کنند. همچنین در زمان ثبت نام آزمون گزینه سهمیه ایثارگري خود را در بند مربوط درج کنند. در غیر اینصورت سازمان سنجش آموزش کشور هیچگونه مسوولیتی جهت اعمال سهمیه ایشان ندارد.

ثبت نام، شرکت در آزمون و احراز نمره کتبی حقی براي متقاضی ایجاد نمی کند.

پذیرش نهایی بعد از انجام اختبار، گزینش با احراز صلاحیت داوطلب براي تصدي دفتریاري مطابق مقررات به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاك کشور خواهد بود.

در هر مرحله از آزمون تا صدور ابلاغ و پس از آن موردي خلاف اظهارات و مدارك ارسالی داوطلبان احراز شود، پذیرفته شده حذف و در صورت صدور ابلاغ، لغو خواهد شد.