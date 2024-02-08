حزب الله لبنان: ترور الساعدی بر عزم مبارزان مقاومت خواهد افزود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله به شدت جنایت ترور ابو باقر الساعدی از فرماندهان مقاومت عراق را به دست ارتش آمریکا، محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: حزب الله لبنان به شدت جنایت ترور شهید فرمانده حاج وسام محمد صابر (ابو باقر الساعدی) و جمعی از برادران شهیدش به دست نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق را محکوم می‌کند و آنرا در راستای تداوم جنایات سابق و حملات و تجاوزات مکرر آن به ملت‌های ما در عراق و سوریه و یمن و نیز نقض آشکار حاکمیت عراق و امنیت و ثبات آن قلمداد می‌کند.

حزب الله لبنان بیان کرد: جنبش‌های مقاومت در منطقه به مبارزان و مجاهدین عراقی اعتماد کامل دارند. مجاهدانی که بر خط مشی و رویکرد مقاومت اصرار دارند و حامی ملت مظلوم فلسطین هستند و این ترور ناجونمردانه عزم و اصرار آنها برای تداوم این راه را راسخ‌تر از قبل خواهد کرد.

در بیانیه حزب الله آمده است: به برادران مان در کتائب حزب الله عراق و نیز خانواده شهیدان تسلیت عرض می‌کنیم و از خداوند متعال برای شهدا علو درجات وبرای خانواده شریف آنها صبر تمنا می‌کنیم.