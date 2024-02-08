بورل: اتحادیه اروپا برای کمک نظامی به اوکراین «عصای جادویی» ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تازه‌ترین اظهارات درباره تحولات جنگ در اوکراین اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال حاضر ذخایر خود را تخلیه کرده و «عصای جادویی» برای دادن مهمات بیشتر به اوکراین را در اختیار ندارد.

بورل در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی اوکراینی «رادا» خطاب به دولت و ارتش اوکراین افزود: نیروهای مسلح ما ذخایر خود را خالی کردند تا مهمات موجود در انبارهای خود را به شما بدهند. نیروهای مسلح ما در حال تاخیر در تکمیل انبارهای خود هستند تا ابتدا انبارهای شما را پر کنند.

دیروز چهارشنبه نشریه پولیتیکو در گزارشی تحلیلی درباره وضعیت دولت و ارتش اوکراین در میدان‌های نبرد اعلام کرد که کمک ۵۰ میلیارد یورویی اخیر اتحادیه اروپا مشکلی را در اوکراین حل نخواهد کرد.

به نوشته این نشریه شکاف بودجه کی‌یف تنها در سال جاری بیش از ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود و بسته کمکی اختصاص یافته تا سال ۲۰۲۷ تمدید خواهد شد.

آن‌گونه که پولیتیکو گزارش داده بانک جهانی تخمین می زند که نیازهای بلندمدت بهبود وضعیت اوکراین بالغ بر ۴۱۱ میلیارد دلار است.

روز دوشنبه هارالد ویلیمسکی، نماینده پارلمان و رهبر حزب آزادی اتریش اعلام کرد که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است برای کی‌یف کمک ۵۰ میلیارد یورویی تامین کند و این در حالیست که آنها به خوبی می‌دانند که اوکراین یکی از فاسدترین کشورهاست.

ویلیمسکی تاکید کرد: براساس تصمیم شورای اتحادیه اروپا، حالا قرار است ۵۰ میلیارد یوروی دیگر به اوکراین تزریق کنیم و این در حالی است که می‌دانیم اوکراین یکی از فاسدترین کشورهاست و الیگارش‌های کی‌یف پول کمکی را بالا می‌کشند.

تازه‌ترین نظرسنجی که انجمن روانشناسی آمریکا به تاریخ ۳۱ ژانویه منتشر کرده است، نشان می‌دهد که حزب آزادی اتریش با ۲۷.۳ درصد ارجحیت اخذ رای، یکی از محبوب‌ترین احزاب سیاسی اتریش است.

سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، اول فوریه به اتفاق، تخصیص ۵۰ میلیارد یورو از بودجه بروکسل را به عنوان بسته کمکی جدید به کی‌یف ظرف چهار سال آینده، تصویب کردند.

آنها پس از آنکه مجارستان که نسبت به تخصیص بودجه به اوکراین تردید داشت را وادار کردند تا از وتوی این بسته صرف نظر کند، پیشنهاد بوداپست برای ایجاد سازوکار نظارت و کنترل بر هزینه‌های کی‌یف را تصویب کردند. بروکسل پس از یک سال، موضوع را بازنگری و پس از دو سال نیز در حجم بودجه تخصیصی به کی‌یف تجدیدنظر خواهد کرد.