تکمیل خط صادرات آبی چند فرآورده پالایشگاه آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پالایش نفت آبادان، حکیم قیم در حاشیه سفر جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران گفت: نخستین محموله‌های صادراتی با صادرات گاز مایع آغاز شد اما برنامه‌هایی برای توسعه این اسکله‌ها دیده شده است که دیگر فرآورده‌ها مانند نفتا، وکیوم‌باتوم و انواع محموله را از این اسکله‌ها صادر کنیم برای همین خطوط لوله مورد نیاز کشیده شده و در حال تکمیل است.

وی ادامه داد: با پیگیری مدیرعامل شرکت پالایش و پخش و مجموعه وزارت نفت و همکاری مجلس شورای اسلامی مجوز لازم برای اختصاص بخشی از بودجه سال آینده از محل افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه در نظر گرفته شده است که از آن برای پرداخت اقساط فاز ۲ و انجام پروژه‌های مختلف همچون توسعه خدمات اسکله صادراتی آبادان استفاده خواهد شد.

مدیرعامل پالایشگاه آبادان به ظرفیت صادرات محصولات مختلف از پالایشگاه آبادان اشاره کرد و توضیح داد: این مورد بستگی به ظرفیت کشتی‌ها دارد، که در حال حاضر کشتی‌های حمل گاز ال پی جی با توجه به نوع خاصشان و اینکه آبخور زیادی دارند در حدود یک هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تن می‌توانند وارد اسکله نفتی آبادان شوند اما به خاطر محدودیت‌های اتصال اروندرود به خلیج فارس باید آبخور آن‌ها ۴ متر و ۸۰ سانت باشد.

قیم افزود: با رفع مشکلات می‌توانیم کشتی‌هایی حامل مواد نفتی سیال با ظرفیت ۵ تا ۱۰ تن را با توجه به کیفیت ساخت و فلت بودن آنها نیز پذیرا باشیم. با توجه به این مصوبه اخیر در بودجه سال ۱۴۰۳ می‌توان شاهد آمد و شد کشتی‌ها و رونق بیشتر اسکله‌های نفتی بود