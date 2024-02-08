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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۹

تکمیل خط صادرات آبی چند فرآورده پالایشگاه آبادان

تکمیل خط صادرات آبی چند فرآورده پالایشگاه آبادان

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان از تکمیل پروژه اجرای خطوط انتقال فرآورده‌های پالایشگاه آبادان برای صادرات از اسکله‌های این شهرستان با دریافت مجوز مالی در بودجه ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پالایش نفت آبادان، حکیم قیم در حاشیه سفر جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران گفت: نخستین محموله‌های صادراتی با صادرات گاز مایع آغاز شد اما برنامه‌هایی برای توسعه این اسکله‌ها دیده شده است که دیگر فرآورده‌ها مانند نفتا، وکیوم‌باتوم و انواع محموله را از این اسکله‌ها صادر کنیم برای همین خطوط لوله مورد نیاز کشیده شده و در حال تکمیل است.

وی ادامه داد: با پیگیری مدیرعامل شرکت پالایش و پخش و مجموعه وزارت نفت و همکاری مجلس شورای اسلامی مجوز لازم برای اختصاص بخشی از بودجه سال آینده از محل افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه در نظر گرفته شده است که از آن برای پرداخت اقساط فاز ۲ و انجام پروژه‌های مختلف همچون توسعه خدمات اسکله صادراتی آبادان استفاده خواهد شد.

مدیرعامل پالایشگاه آبادان به ظرفیت صادرات محصولات مختلف از پالایشگاه آبادان اشاره کرد و توضیح داد: این مورد بستگی به ظرفیت کشتی‌ها دارد، که در حال حاضر کشتی‌های حمل گاز ال پی جی با توجه به نوع خاصشان و اینکه آبخور زیادی دارند در حدود یک هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تن می‌توانند وارد اسکله نفتی آبادان شوند اما به خاطر محدودیت‌های اتصال اروندرود به خلیج فارس باید آبخور آن‌ها ۴ متر و ۸۰ سانت باشد.

قیم افزود: با رفع مشکلات می‌توانیم کشتی‌هایی حامل مواد نفتی سیال با ظرفیت ۵ تا ۱۰ تن را با توجه به کیفیت ساخت و فلت بودن آنها نیز پذیرا باشیم. با توجه به این مصوبه اخیر در بودجه سال ۱۴۰۳ می‌توان شاهد آمد و شد کشتی‌ها و رونق بیشتر اسکله‌های نفتی بود

کد مطلب 6018398
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • علی IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      تعداد پالایشگاهها باید افزایش یابد تا در آینده نزدیک صادرات نفت خام به تدریج جای خود را به صادرات مشتقات نفتی با ارزش افزوده دهد تا خاک فروشی به پایان برسد و محصولات با ارزش افزوده صادر شوند اینگونه هم درآمد ارزی بیشتر میشود و هم در زنجیره ارزش اشتغال و درآمد مالیاتی نصیب کشور میشود.

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