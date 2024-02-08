خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با سالروز عید مبعث رسول الله (ص) اقصی نقاط استان سمنان از دورترین روستاها تا بزرگترین شهرها، غرق در شور و نور و شادی و سرور است و مردم در آئین مرتبط با این ایام حضور پرشوری دارند.

تقارن ایام بعثت رسول الله (ص) ختمی مرتبت، محمد مصطفی (ص) با ایام الله دهه مبارک فجر همچنین شکوه مراسم این ایام را دوچندان کرده است. بسیاری از مردم استان سمنان با حضور در مساجد و محافل در جشن‌های این ایام حضور پیدا کردند و برخی دیگر نیز در منازل خودشان جشن‌های مرتبط با این ایام را برگزار کردند.

در سراسر استان سمنان همزمان با بعثت رسول الله (ص) جشن‌های مردمی هم برگزار شده است در دامغان حضور مردم در شامگاه بعثت در جشن بزرگ مردمی با حضور کمدین ها و موزیسین‌ها، نشاط ویژه‌ای را آفرید تا جایی که از شب قبل تا کنون بسیاری از افراد تصاویر این جشن بزرگ را در فضای مجازی دست به دست می‌کنند.

شکوه جشن‌های مردمی

در سمنان و شاهرود و گرمسار و دیگر نقاط استان سمنان هم جشن‌های مردمی برگزار شده است. مردم بعثت نبی مکرم اسلام (ص) را در حالی جشن می‌گیرند که این روزها محافل و معابر و مساجد و اماکن مختلف تجمعات مردم در استان سمنان حال و هوای دهه فجر را نیز دارد.

برخی از مردم استان سمنان نیز از فرصت تعطیلی این پایان هفته بهره گیری کرده و به روستاها و تفریحگاه‌های همجوار شهرهای استان رفتند تا این روز گرامی را در کنار خانواده‌هایشان باشند. برخی هم امروز در تکاپوی تهیه بسته‌های معیشتی برای نیازمندان هستند تا بعثت و ایام دهه فجر را بهانه‌ای برای کمک به نیازمندان بدانند.

مسؤولان دولتی و اجرایی، ائمه جمعه و جماعات و مبلغان و … نیز از این فرصت بهره گیری کرده و در کنار مقوله مهم مبعث رسول الله (ص) با حضور در محافل، اصل مهم تبیین حضور در انتخابات و راهپیمایی دهه فجر را نیز مورد تاکید قرار دادند در شب‌های گذشته استاندار سمنان و معاونان وی با حضور در مساجد و در جمع مردم، مباحث تبیینی را به صورت چهره به چهره بازگو کرده‌اند.

ترویج سیره نبوی

در همین زمینه یک کارشناس مسائل دینی در گفت وگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: خداوند در قرآن می‌فرمایند لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ … (قطعاً برای شما پیامبری از جنس خودتان آمد) و این نشانه‌ای از مردم داری رسول الله (ص) است که مورد تاکید قرآن هم قرار دارد.

حجت الاسلام محمد حسین پور با بیان اینکه در این ایام که مبعث رسول الله (ص) با دهه فجر انقلاب اسلامی و انتخابات مقارن شده این اصل مردم داری و مردمی بودن بسیار اهمیت پیدا می‌کند، ابراز کرد: نماینده مردم و یا مسؤولی که قرار است مسؤولیتی را در قبال مردم بر عهده بگیرد باید مردم دار باشد و این را می‌توان از سیره حضرت محمد (ص) آموخت.

وی با بیان اینکه خداوند در قرآن کریم تاکید دارد خداوند برای شما پیامبری از جنس خودتان آورد که درد و رنج شما بر او دشوار است، افزود: این نشان می‌دهد که مسؤول باید از بطن مردم برای مردم باشد تا بتواند رنج مردم را درک کند و برای رفع مشکلات اقدام کند و این یکی از مهمترین نکاتی است که از سیره نبوی می‌توان آموخت.

کمک به نیازمندان

یک فعال فرهنگی نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: مبعث رسول الله (ص) سرآغاز نور و حکمت است و لذا ما هم این روز را بهانه‌ای قرار دادیم تا بتوانیم قدمی در راستای کمک به نیازمندان برداریم.

محسن عزیزیان با بیان اینکه ایام بعثت نبی مکرم اسلام (ص) ایام مهربانی است زیرا مهربانی ویژگی بارز رسول خدا بود، ابراز کرد: درباره سیره ایشان آمده که با فقرا و تهی دستان هم نشین بودند و این بزرگترین درسی است که امروز از نبی مکرم اسلام (ص) می‌توان گرفت.

برگزاری مراسم مردمی

امروز همچنین قرار است ویژه برنامه مهمانی لاله‌ها هم در گلزار شهدای استان سمنان برگزار شود. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان در این باره به خبرنگار مهر، می‌گوید: گلباران مزار مطهر شهدا رأس ساعت ۱۶ امروز پنجشنبه با حضور علاقمندان و عاشقانه به ولایت و شهادت و خانواده معزز شهدا برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عباس خرمیان با بیان اینکه مراسم محوری مهمانی لاله‌ها امروز قرار است در جوار مزار مطهر شهدا به صورت همزمان در آستان مقدس امامزاده یحیی (ع) و آستان مقدس امامزاده اشرف (ع) برگزار شود، بیان کرد: تکریم شهدا به خصوص شهدای انقلاب اسلامی همزمان با سالروز مبعث رسول الله (ص) محور این مراسم است.

وی افزود: گروه‌های مردمی و مساجد و هیأت دیروز و امروز ویژه برنامه‌های مبعث رسول الله (ص) را متقارن با ایام الله دهه مبارک فجر در هشت شهرستان و ۲۱ شهر استان سمنان همچنین روستاهای متعدد استان سه هزار شهید برگزار کردند که تبیین یکی از ویژگی‌های مشترک این مراسم بود.

حضور مردم استان سمنان

استاندار سمنان نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک ایام مبعث (ص) بیان کرد: تقارن این ایام با دهه مبارک فجر حال و هوای ویژه‌ای را به استان سمنان بخشیده است استانی که مردم آن در آستانه دو امتحان و رویداد بزرگ راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس و خبرگان هستند که مطمئناً در هر دوی این امتحان‌ها شاهد سربلندی مردم دیار سه هزار شهید خواهیم بود.

سید محمدرضا هاشمی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر سال ۸۵ خود به استان سمنان تعابیر زیبایی برای مردم استان سمنان شامل مهد مهربانی، معلمان دین و اخلاق، بزرگان و چهره‌های انقلابی و… به کار بردند که نشان از عظمت مردم این دیار دارد، ابراز کرد: مردم استان سمنان با حضور خود در دو حماسه پیش رو باز هم نشان خواهند داد که اهل حماسه سازی و حضور هستند.

مبعث رسول الله (ص) یعنی شادی و معرفت؛ یعنی روزی که مسلمان و غیر مسلمان معنای زندگی را دوباره دریافتند یعنی جشنی برای آمدن کسی که ماه مجلس شد، کسی که ختم رسل بود، کسی که آخرین پیام آور الهی است و معجزه اش (قرآن کریم) ۱۴ قرن یگانه است، کسی که پیام آور رحمت بود و امروز مردم دیار دارالمرحمه، مردم خادم زائران رضوی در مراسم ویژه بعثت حضوری با شکوه دارند تا بگویند که عاشق نبی مکرم اسلام (ص) هستند.