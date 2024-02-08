نیروگاه خورشیدی در پژوهشگاه مواد و انرژی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید امیدوار خبر داد: نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلووات با نظارت و طراحی اعضای هیأت علمی این پژوهشگاه به منظور تأمین ۲۰ درصد از مصارف برق پژوهشگاه از انرژی خورشیدی در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع طراحی، احداث و بهره برداری شد.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی بیان کرد: انتظار میرود احداث این نیروگاه به کاهش مصارف برق فسیلی به میزان ۹۰ هزار کیلووات ساعت و نیز کاهش تولید گازهای گلخانهای به میزان ۶۵ تن گاز CO2 در سال، معادل با ظرفیت پالایش ۶ هکتار فضای سبز منجر شود.
وی با اشاره به تجربیات و وجود نیروهای متخصص در حوزه نیروگاه خورشیدی در این مجموعه اعلام کرد: این پژوهشگاه آماده همکاری با صنایع و سازمانها در خصوص احداث و ارائه مشاورههای تخصصی در خصوص طراحی، راه اندازی و نظارت بر پروژههای نیروگاه خورشیدی در کشور است.
گفتنی است پژوهشگاه مواد و انرژی به عنوان قدیمیترین و با سابقهترین مرکز تحقیق و توسعه در زمینه انرژیهای تجدید پذیر، علاوه بر بهرهگیری از سامانههای حرارتی خورشیدی و راهاندازی نیروگاههای فتوولتائیک برونسازمانی، چندین نیروگاه خورشیدی متصل و منفصل از شبکه را برای مصارف اختصاصی خود طراحی و اجرا کرده است.
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