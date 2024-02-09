تصمیم اوسمار برای مدافع پرسپولیس/ «وحدت» شاید در پستی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در تعطیلات نیم فصل تاکنون عبدالکریم حسن، عیسی آل کثیر، ابوالفضل بابایی و اوستون ارونوف را به خدمت گرفته است.

پرسپولیس در ۲ پست دروازه و هافبک دفاعی با کمبود بازیکن مواجه است؛ پس از جدایی میلاد سرلک و پیوستن به ملوان بندرانزلی هنوز بازیکنی برای جانشینی وی در پرسپولیس جذب نشده است و علیرضا بیرانوند هم که به عنوان دروازه بان شماره یک این تیم محسوب می‌شود جانشین مطمینی برای او وجود ندارد و در صورت مصدومیت و یا محرومیت وی امیررضا رفیعی به عنوان دومین دروازه بان سرخ‌ها باید در درون دروازه بایستد.

وحدت هنانوف مدافع تاجیکستانی پرسپولیس که در زمان یحیی گل محمدی بیشتر در پست دفاع راست برای این تیم بازی می‌کرد احتمال دارد در صورت عدم جذب بازیکن در پست هافبک دفاعی «اوسمار» از او در این پست استفاده کند.

پست اصلی هنانوف دفاع وسط است و در تیم ملی تاجیکستان هم در این پست برای تیمش در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ به میدان رفت اما در پرسپولیس به دلیل وجود بازیکنان متعددی که در این پست وجود دارد احتمال استفاده از هنانوف در قلب خط دفاعی منتفی است.