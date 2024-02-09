اعلام جزییات برگزاری راهپیمایی یوم الله ٢٢ بهمن در ایلام

حجت الاسلام چراغی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: این مراسم در مرکز استان ساعت ١٠ صبح یکشنبه ٢٢ بهمن ماه ١۴٠٢ از میدان ٢٢ بهمن آغاز و با طی مسیر خیابان آیت الله حیدری، چهارراه رسالت تا میدان شهید کشوری ایلام برگزار خواهد شد.

به گفته وی، حجت الاسلام و المسلمین صادقی معاون فرهنگی و رئیس مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضائیه در اجتماع شرکت کنندگان در راهپیمایی شهر ایلام سخنرانی می‌کنند.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام از امت همیشه در صحنه و حماسه ساز استان دعوت کرد تا بار دیگر با حضور پُرشور و تماشایی خود در یوم الله ٢٢ بهمن و چهل و پنجمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگ زرین دیگری در تاریخ افتخارات استان ولایتمدار ایلام به ثبت برسانند.