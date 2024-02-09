حضور مردم در انتخابات یعنی عقب نشینی دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد مهدی حسینی همدانی در خطبههای نماز جمعه شهر کرج با تاکید بر ضرورت بزرگداشت روز ۲۲ بهمن گفت: در این روز دست قدرت خداوند نمایان شد و ملت ایران از یوغ کشورهای مستکبر و استعماری نجات یافتند. ۲۲ بهمن روز شکرگزاری بخاطر نعمت انقلاب است که استقلال و آزادی را به ارمغان آورد.
امام جمعه کرج اضافه کرد: یادآوری چنین ایامی هم روح شکرگزاری را تقویت و هم انسان را در مقابل سختیها صبور و صبار میکند. یادآوری یوم الله ۲۲ بهمن بر همگان لازم است و باید از آن به عنوان نماد اتحاد و انسجام مردم و اعتصام به حبل الهی یاد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی لازمه ظهور عالم افروز حضرت ولیعصر (عج) را وفای به عهدی دانست که مقدمه آن اجتماع و اتحاد است و افزود: ۲۲ بهمن به ما یادآوری میکند که در صورت یاری خداوند، او نیز ما را یاری میکند.
نماینده ولی فقیه در استان البرز بیان کرد: دشمنان از هر فرصت و ترفندی برای ضربه زدن به ما استفاده میکنند اما بدانید که اگر خداوند شما را یاری کند، هیچکس نمیتواند بر شما غالب شود. قدر انقلاب را بدانید و به جهت عصبانی کردن دشمن و شکرگزاری از خدا در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنید.
سپاه برای نظام قدرت درون زا تولید کرد
وی با اشاره به اینکه سوم شعبان سالروز ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار است، مطرح کرد: همه با فعالیتهای سپاه پاسداران در گام اول انقلاب که دفع تهدیدات و از بین بردن فتنهها و حفظ دستاوردها بود آشنا هستند. در این گام سپاه به خوبی گفتمان انقلاب را رصد و از آن دفاع کرد.
امام جمعه کرج ادامه داد: سپاه پاسداران در حوزه مسائل دفاعی و امنیتی نیز با تولید موشکهای بالستیک و نقطه زن و اخیراً هم هایپرسونیک و … برای نظام جمهوری اسلامی قدرت درون زا تولید کرد و با ظرفیت سازی توان بازدارندگی بالا را به وجود آورد.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی با اشاره به اینکه ۴۴ سال است که سپاه با روحیه جهادی و فعالیتهای متنوع اجتماعی از کار مردم گره گشایی کرده است، افزود: سپاه ضمن خلق سرمایه اجتماعی برای نظام و انقلاب، هستههای مقاومت را در بیرون از مرزها تشکیل داده است.
وی اضافه کرد: این نهاد با تشکیل هستههای مقاومت ارتشی را ایجاد کرده که فراملی عمل میکند و با تأثیرگذاری در معادلات و امنیت منطقه به تمام جهان اسلام توجه دارد. همه یا یکی از اینها کافی است که دشمنان اسلام و انقلاب بغض و کینه سپاه را در دل داشته باشند.
جانبازان مراقب باشند در مارپیچ سکوت گرفتار نشوند
نماینده ولی فقیه در استان البرز خاطرنشان کرد: دشمنانی که خود خالق سازمانهای تروریستی و تجیز و تقویت کننده آنها هستند برای زمین زدن سپاه به عنوان بازوی قدرتمند نظام ولایی آن را در لیست سازمانهای تروریستی قرار میدهند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی با بیان اینکه این نهاد در گام دوم انقلاب نیز هشت توصیه راهبردی رهبری را نصب العین سیاستگذاریها، برنامه ریزی ها، مأموریتها و فعالیتهای خود قرار دهد تا شاهد بالندگی و سربلندی روزافزون آن باشیم.
وی با اشاره به چهارم شعبان که سالروز ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز است، مطرح کرد: جانبازان به تاسی از الگوی خود به مقابله با دشمن پرداختند و بدن آنها آسیب دید تا دین و ارزشهای دینی و انقلابی و ولایت آسیب نبینند.
امام جمعه کرج افزود: وجود مجروح آنها مانند عمار پرچم انقلاب را برافراشته نگاه داشته و راه اصیل را به نسلهای بعدی نشان میدهند اما مواظب باشند که خناسان از احساسات پاک آنها سو استفاده نکرده و آنها را در مارپیچ سکوت قرار ندهند و گرفتارشان نکنند.
انتخابات مظهر و نماد قدرت و حضور مردم
حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی با اشاره به روز صحیفه سجادیه و ولادت امام سجاد (ع) بیان کرد: صحیفه سجادیه فقط یک کتاب دعا و مناجات و اخلاق نیست، بلکه دارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، استکبار ستیزی، دشمن شناسی و … است.
نماینده ولی فقیه در استان البرز توصیه کرد: خوب است گویندگان و ائمه جماعت مساجد بخشی از بیانات خود را به صحیفه سجادیه اختصاص دهند و محور سخنرانی هایشان ادعیه این کتاب با دید سیاسی و اجتماعی باشد تا ببینند چه غوغایی در این صحیفه است.
وی انتخابات را مظهر و نماد قدرت و حضور مردم دانست و با اشاره به اینکه نتیجه آن حفظ کشور و دستاوردهای انقلاب است، عنوان کرد: مهمترین ابزار دفاعی کشور در مقابل جبهه استکباری و دشمنان قسم خورده ما، حضور حداکثری آحاد ملت بصیر ایران در انتخابات است.
به گفته امام جمعه کرج، دشمنان اسلام و انقلاب تبلیغات گستردهای را برای کمرنگ جلوه دادن انتخابات و عدم حضور مردم در آن به راه انداختهاند و از هر ابزاری برای بی اعتماد سازی مردم و از بین بردن امید آنها به آینده استفاده میکنند؛ در این راستا مشارکت حداکثری اهمیت ویژه ای دارد.
هر رأی ما عقبه دشمن را تخریب میکند
حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی اظهار کرد: هر رأیی که داده میشود، عقبه دشمن را تخریب، به سازندگی و پیشرفت کشور کمک و معضلی از مشکلات کشور را حل میکند. عدهای فکر میکنند اگر رأی ندهند یعنی به وجود مشکلات اعتراض کردهاند و نتیجه آن اصلاح امور است.
وی ادامه داد: اما این فکر کاملاً غلط و بر شاخه نشستن و بن بریدن است. ممکن است عدهای نظام را قبول نداشته و قصد شرکت در انتخابات را نداشته باشند که تعدادشان بسیار اندک است. همچنین ممکن است عدهای بی تفاوت بوده یا سوالاتی داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان البرز افزود: همچنین ممکن است عدهای تحت فشار اقتصادی یا به دلیل کم کاری و بدکاری برخی مسؤولین و ناراحتی از آنها و نیز عدم پیدا کردن فردی اصلح و مواردی از این دست، میگویند در انتخابات شرکت نمیکنند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی همدانی تاکید کرد: این افراد توجه کنند که در صورت وجود مشکل در نظام اداری کشور، باید با انتخاب افراد اصلح معضلات را حل کرد نه با قهر با صندوقهای رأی. رهبر معظم انقلاب طی چند روز گذشته مطالبی را پیرامون ورود خواص مطرح کردهاند.
نمایندهای را انتخاب کنید که زندگی اشرافی نداشته باشد
امام جمعه کرج با تاکید بر اینکه مخاطبان ایشان این دستور را جدی بگیرند و در فرصت باقیمانده به تکالیف خود عمل کنند، بیان کرد: البته از مسیر مشارکت حداکثری باید فرد اصلح انتخاب شود، بنابراین علاوه بر تشویق به مشارکت حداکثری، انتخاب اصلح نیز باید مد نظر باشد.
نماینده ولی فقیه در استان البرز اظهار کرد: نمایندهای را انتخاب کنید که بتواند در مسیر منشور گام دوم انقلاب و تحقق اهداف بلند این منشور گام بردارد، از جنس مردم و با آنها صمیمی باشد، درد آنها را بداند و زندگی تجملی، اشرافی و رفاه زده نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه مراقب باشید در انتخاب به وسوسه و وسواس نیفتید، گفت: برنامههای افراد را بشنوید، با افراد مشورت و برای خود یک حجت شرعی پیدا کنید. همه پای صندوقهای رأی حاضر شوید و جلوه زیبای مردم سالاری دینی را به نمایش بگذارید و دشمن را مأیوس کنید؛ حضور شما یعنی عقب نشینی دشمن.
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