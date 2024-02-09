صلاحیت ۳۸۴ داوطلب انتخابات مجلس در لرستان تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاحیت ۲۸ نفر دیگر از داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله نهایی بررسی‌ها، مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و اسامی این افراد به وزارت کشور ارسال شد.

این افراد در مرحله قبل از سوی هیئت‌های نظارت صلاحیتشان تأیید یا احراز نشده بود که در بررسی نهایی شورای نگهبان مورد احراز و تأیید قرار گرفتند.

سهم حوزه‌های انتخابیه از ۲۸ نفر اعلام شده به تفکیک زیر است.

حوزه انتخابیه الیگودرز ۳ نفر

حوزه انتخابیه دلفان و سلسله ۳ نفر

حوزه انتخابیه بروجرد ۳ نفر

حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان ۸ نفر

حوزه انتخابیه دورود و ازنا ۶ نفر

حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی ۴ نفر

حوزه انتخابیه پلدختر ۱ نفر

بدین ترتیب تعداد ۳۸۴ نفر از مجموع ۵۶۹ نفر داوطلب انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (بیش از ۶۷ درصد) صلاحیتشان مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.