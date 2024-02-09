ادعای نتانیاهو درباره تهاجم زمینی به رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه ترین سخنان خود مدعی شده است که عملیات زمینی در رفح ظرف دو هفته آینده آغاز خواهد شد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از اختلاف بین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و هرتزی هلیوی رییس ستاد کل ارتش بر سر عملیات احتمالی در رفح خبر داد.

این شبکه افزود نتانیاهو خواستار نابودی گردان‌های نظامی حماس در رفح تا قبل از ماه رمضان شده است.

به گفته این شبکه، نتانیاهو به وزیر خارجه آمریکا ابلاغ کرده که عملیات زمینی در رفح ظرف دو هفته آینده آغاز خواهد شد.

همزمان وزیر امور خارجه نروژ در سخنانی با انتقاد از ادامه بمباران رفح در جنوب نوار غزه، تاکید کرد که هرگونه حمله زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به رفح اوضاع فاجعه‌بار کنونی را بدتر خواهد کرد و موجب خواهد شد ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را دشواری بیشتری انجام گیرد.

«اسپن بارت اید»، وزیرخارجه نروژ بار دیگر خواستار توقف فوری جنگ در غزه شد و عنوان کرد: «اسراییل را به شدت از پیشروی به سمت رفح برحذر می‌داریم و نگرانیم در آنجا حمام خون به راه بیفتد.»

از سوی دیگر، «جوزف بورل»، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در اظهارتی مشابه با اعلام نگرانی درباره تحولات غزه گفته است که گزارش‌ها درباره حمله نظامی احتمالی اسراییل به رفح در جنوب نوار غزه نگران کننده است.

جوزف بورل در ادامه افزود حمله به رفح عواقب فاجعه‌بار انسانی در نوار غزه در پی دارد و به تلفات غیرقابل تحمل در صف غیرنظامیان منجر خواهد شد.

این مقام ارشد اروپایی تصریح کرد در حال حاضر ۱.۴ میلیون فلسطینی در رفح آواره هستند و هیچ جای امنی ندارند که به آن پناه ببرند و با قحطی قحطی و گرسنگی مواجه هستند.

«جوزف بورل»، به عنوان مسؤول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر بحران انسانی در غزه را یک «فاجعه ساخته دست انسان» توصیف کرده و در ادامه گفته بود: پس از توقف کمک‌های مالی برخی کشورها، هیچ جایگزینی برای آژانس کاریابی و امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد (آنروا - UNRWA) وجود ندارد.