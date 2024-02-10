به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال حذف تیم ملی ایران از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، سردار آزمون به ایتالیا بازگشت تا در تمرینات تیم فوتبال «رم» و زیر نظر مربی جدید این تیم یعنی «دنیله د روسی» شرکت کند.

پایگاه خبری «pagineromaniste» در خصوص حضور سردار آزمون در تمرینات رم نوشت: با پایان کار تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا و آمدن سردار آزمون، «دانیله د روسی» نفس راحتی کشید شرایط اضطراری برای این مربی به پایان رسید تا به این ترتیب جای خالی جایگزین «لوکاکو» هم در این تیم پر شود.

این وبسایت در ادامه نوشت: مشخص است که آزمون به دلیل خستگی ناشی از جام ملت‌های آسیا نتواند برای دیدار با اینتر در روز شنبه در دسترس باشد اما با توجه به حضور این بازیکن در لیست اروپایی رم، آزمون می‌تواند در دیدار آینده این تیم برابر فاینورد در لیگ اروپا شرکت کند.

تیم‌های فوتبال رم و فاینورد در لیگ اروپا ۲۶ بهمن به مصاف هم خواهند رفت و جدال سردار آزمون در رم و علیرضا جهانبخش در فاینورد بر حساسیت‌های این دیدار خواهد افزود.