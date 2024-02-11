به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، واکنش‌های جهانی به حمله زمینی احتمالی رژیم صهیونیستی به رفح در جنوب نوار غزه همچنان ادامه دارد.

«هانکه برونس اسلات» وزیر خارجه هلند در سخنانی درباره وضعیت رفح تاکید کرد: اوضاع در منطقه رفح بسیار نگران‌کننده است.

وزیر خارجه هلند با اشاره به حمله زمینی احتمالی رژیم صهیونیستی به رفح افزود: از دیدگاه ما تنها نتیجه عملیات در رفح فاجعه بشری بزرگ‌تر در این منطقه است.

بامداد یکشنبه نیز جوزف بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از نگرانی چند کشور اروپایی درباره حمله ارتش رژیم صهیونیستی به شهر رفح و محور صلاح‌الدین خبر داد. بورل با بیان اینکه حمله صهیونیست‌ها به رفح منجر به فاجعه بشری توصیف‌ناپذیر و تنش عمیق با مصر می‌شود گفت: ازسرگیری مذاکرات برای آزادی اسیران و توقف درگیری‌ها تنها راه جلوگیری از خونریزی است.

روز گذشته نیز قطر، عربستان، عراق، اردن و دبیر کل اتحادیه عرب نسبت به تهدیدهای رژیم صهیونیستی در مورد حمله به رفح واکنش نشان داده بودند.

وزارت خارجه قطر در این خصوص بیان کرد: تهدیدهای اسرائیل در رابطه با یورش به شهر رفح را به شدت محکوم می‌کنیم. ما نسبت به فاجعه بشری در رفح که به پناهگاه صدها هزار آواره مبدل شده است هشدار می‌دهیم.

وزارت خارجه عربستان نیز در بیانیه خود در این باره اعلام کرد: نسبت به پیامدهای خطرناک یورش و حمله به شهر رفح در نوار غزه که آخرین پناهگاه صدها هزار پناهنده غیرنظامی است که حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی آنها را آواره کرد به شدت هشدار می‌دهیم.

وزارت خارجه اردن نیز درباره حمله نظامی اشغالگران به رفح که شمار زیادی از آوارگان فلسطینی در آن حضور دارند به شدت هشدار داد. در بیانیه وزارت خارجه اردن آمده است: تاکید می‌کنیم که شورای امنیت باید به مسوولیت خود جهت ممانعت از وخامت اوضاع و برقراری فوری آتش بس عمل کند.

وزارت خارجه عراق نیز با صدور بیانیه‌ای نگرانی شدید این کشور را از اخبار منتشرشده درباره احتمال حمله رژیم صهیونیستی به رفح ابراز کرد.

احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب نیز گفت: نیت اشغالگران را برای تحمیل آوارگی به صدها هزار فلسطینی که به رفح به عنوان آخرین پناهگاه خود پناه آورده‌اند، نمی‌پذیریم. این اقدام ثبات منطقه را تهدید می‌کند.