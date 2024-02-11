ورود ۹۰۰ دستگاه خودرو نجات و آمبولانس به ناوگان جمعیت هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر امروز در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همیشه از مردم عزیز تشکر داریم که در برنگاههای اصلی حضور جدی داشته و دارند؛ این مردم همواره و با تمام وجود حضور حمایتی از انقلاب خود دارند.
وی افزود: انقلاب ما ریشهای در قلب مردم است و قدردان این پایگاه مردمی هستند؛ مردم قطعاً با همین شور و شوق در انتخابات حضور پیدا میکنند و پاسخ یاوهگوییهای استکبار را میدهند و اجازه نمیدهند کسی به این نظام و انقلاب و مردم آن تعدی کند.
رئیس جمعیت هلال احمر افزود: امسال مردم با حضور پرشورتری در راهپیمایی شرکت کردهاند.
کولیوند گفت: ما ۳ میلیون داوطلب در هلال احمر داریم که مستمراً به ما اعلام میکنند که هم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و هم در انتخابات روزهای آینده شرکت میکنند.
وی ادامه داد: خیلی از آنها درخواست امدادرسانی به مردم غزه و اعزام به آنجا را دارند و اگر مسیر باز شود آنها آماده امدادرسانی هستند.
کولیوند درباره آخرین وضعیت اضافه شدن امکانات زیرساختی به هلال احمر اظهار کرد: ۳۰۰ آمبولانس و ۶۰۰ خودرو نجات تا عید نوروز به امکانات ما اضافه میشود و این امکانات هماکنون در حال ترخیص از گمرکات است.
*مهدی کماسی
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