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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۰

کولیوند خبر داد؛

ورود ۹۰۰ دستگاه خودرو نجات و آمبولانس به ناوگان جمعیت هلال احمر

ورود ۹۰۰ دستگاه خودرو نجات و آمبولانس به ناوگان جمعیت هلال احمر

رییس جمعیت هلال احمر از ورود ۹۰۰ دستگاه خودرو نجات و آمبولانس به ناوگان جمعیت هلال احمر تا عید نوروز ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر امروز در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همیشه از مردم عزیز تشکر داریم که در برنگاه‌های اصلی حضور جدی داشته و دارند؛ این مردم همواره و با تمام وجود حضور حمایتی از انقلاب خود دارند.

وی افزود: انقلاب ما ریشه‌ای در قلب مردم است و قدردان این پایگاه مردمی هستند؛ مردم قطعاً با همین شور و شوق در انتخابات حضور پیدا می‌کنند و پاسخ یاوه‌گویی‌های استکبار را می‌دهند و اجازه نمی‌دهند کسی به این نظام و انقلاب و مردم آن تعدی کند.

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: امسال مردم با حضور پرشورتری در راهپیمایی شرکت کرده‌اند.

کولیوند گفت: ما ۳ میلیون داوطلب در هلال احمر داریم که مستمراً به ما اعلام می‌کنند که هم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و هم در انتخابات روزهای آینده شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: خیلی از آنها درخواست امدادرسانی به مردم غزه و اعزام به آنجا را دارند و اگر مسیر باز شود آنها آماده امدادرسانی هستند.

کولیوند درباره آخرین وضعیت اضافه شدن امکانات زیرساختی به هلال احمر اظهار کرد: ۳۰۰ آمبولانس و ۶۰۰ خودرو نجات تا عید نوروز به امکانات ما اضافه می‌شود و این امکانات هم‌اکنون در حال ترخیص از گمرکات است.

*مهدی کماسی

کد مطلب 6020861

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