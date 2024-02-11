به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: انقلاب اسلامی امروز در مرحله حساسی قرار دارد، بنابراین حضور حتی یک نفر بیشتر در این راهپیمایی موجب یأس کامل دشمن می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه افزود: حضور یک نفر بیشتر در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب یأس کامل دشمن می‌شود.

وی افزود: بنابراین بر همه ما چه مسؤولان و کارگزاران انقلاب و چه مردم عادی واجب است که دوشادوش یکدیگر در این راهپیمایی شرکت کنیم و به همین جهت امروز و در کنار مردم در این مراسم شرکت کردیم.

معاون اول قوه قضائیه با تشکر از حضور همیشگی ملت بزرگ ایران در صحنه‌های مختلف و حمایت از نظام اسلامی، تصریح کرد: حضور مردم در این راهپیمایی بسیار چشمگیر و باشکوه است و این حضور را باید قدر دانست.