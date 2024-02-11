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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۲

مصدق:

حضور یک نفر بیشتر در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب یأس کامل دشمن می‌شود

حضور یک نفر بیشتر در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب یأس کامل دشمن می‌شود

معاون اول قوه قضاییه گفت: حضور حتی یک نفر بیشتر در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب یأس کامل دشمن می‌شود، بنابراین باید مردم و مسوولان دوشادوش یکدیگر در این راهپیمایی شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: انقلاب اسلامی امروز در مرحله حساسی قرار دارد، بنابراین حضور حتی یک نفر بیشتر در این راهپیمایی موجب یأس کامل دشمن می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه افزود: حضور یک نفر بیشتر در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب یأس کامل دشمن می‌شود.

وی افزود: بنابراین بر همه ما چه مسؤولان و کارگزاران انقلاب و چه مردم عادی واجب است که دوشادوش یکدیگر در این راهپیمایی شرکت کنیم و به همین جهت امروز و در کنار مردم در این مراسم شرکت کردیم.

معاون اول قوه قضائیه با تشکر از حضور همیشگی ملت بزرگ ایران در صحنه‌های مختلف و حمایت از نظام اسلامی، تصریح کرد: حضور مردم در این راهپیمایی بسیار چشمگیر و باشکوه است و این حضور را باید قدر دانست.

کد مطلب 6020893

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