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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۵

سلاجقه:

مردم ایران با هوشیاری کامل و بصیرت یوم الله دیگری را رقم می‌زنند

مردم ایران با هوشیاری کامل و بصیرت یوم الله دیگری را رقم می‌زنند

رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت:مردم ایران با هوشیاری کامل و بصیرت مثال زدنی یوم الله دیگری را رقم می‌زنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه به مناسبت سالروز یوم الله ۲۲ بهمن ماه در پیامی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در خرداد ۱۴۰۱، در جمع رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتند «مشکل‌تر از انقلابی بودن انقلابی ماندن است»، اظهارداشت: با الطاف خداوند جبّار و متعال درخت تنومند انقلاب شکوهمند اسلامی ۴۵ سالگی عزت و غرور را پشت سرگذاشت و اینک در آستانه ورود به ۴۶ سالگی مراسم یوم الله ۲۲ بهمن ماه امسال متفاوت‌تر از همه سال‌های گذشته در حالی برگزار خواهد شد که رویارویی جبهه نفاق و الحاد با ملت بزرگ ایران به یکی از بی‌سابقه‌ترین حالات خود در دهه‌های اخیر رسیده است.

وی ادامه داد: آنها همزمان با اینکه در چندین جبهه در کشورهای غرب آسیا در حال جنگ تاکتیکی و استراتژیک با نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند در جبهه‌های ضدفرهنگی و روانی نیز در حال سعی و تلاش بیهوده جهت رخنه در افکار عمومی و ناامید کردن ملت شریف ایران و ناکارآمد جلوه دادن نظام مقدس اسلامی و دستاوردهای بی‌شمار و معجزه آسای این ملت همراه با خدمات و توانمندی‌های جوانان رشید و خلاق را در تن‌پوش کارگزاری این نظام مقدس بی‌ارزش بشمارند.

سلاجقه گفت: دشمنان جاهل ملت بزرگ و فهیم کشور اما از این امر آگاه نیستند که مردم ایران اسلامی مردمی با بصیرت و شگفتی‌ساز هستند و امسال نیز با حضور پرشکوه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه یوم الله دیگری را بر تارک تاریخ انقلاب اسلامی و جهان اضافه خواهند کرد و ناامیدی را برای اردوگاه نفاق و ایادی و مزدورانشان ارزانی خواهند داشت و عزت سربلندی، صرف فعل خواستن، حفظ و جاودانه نمودن ارزش‌های والای نظام را به آزادگان گیتی و محور مقاومت نوید و هدیه خواهند داد.

کد مطلب 6020932

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