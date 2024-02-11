به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه به مناسبت سالروز یوم الله ۲۲ بهمن ماه در پیامی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در خرداد ۱۴۰۱، در جمع رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتند «مشکل‌تر از انقلابی بودن انقلابی ماندن است»، اظهارداشت: با الطاف خداوند جبّار و متعال درخت تنومند انقلاب شکوهمند اسلامی ۴۵ سالگی عزت و غرور را پشت سرگذاشت و اینک در آستانه ورود به ۴۶ سالگی مراسم یوم الله ۲۲ بهمن ماه امسال متفاوت‌تر از همه سال‌های گذشته در حالی برگزار خواهد شد که رویارویی جبهه نفاق و الحاد با ملت بزرگ ایران به یکی از بی‌سابقه‌ترین حالات خود در دهه‌های اخیر رسیده است.

وی ادامه داد: آنها همزمان با اینکه در چندین جبهه در کشورهای غرب آسیا در حال جنگ تاکتیکی و استراتژیک با نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند در جبهه‌های ضدفرهنگی و روانی نیز در حال سعی و تلاش بیهوده جهت رخنه در افکار عمومی و ناامید کردن ملت شریف ایران و ناکارآمد جلوه دادن نظام مقدس اسلامی و دستاوردهای بی‌شمار و معجزه آسای این ملت همراه با خدمات و توانمندی‌های جوانان رشید و خلاق را در تن‌پوش کارگزاری این نظام مقدس بی‌ارزش بشمارند.

سلاجقه گفت: دشمنان جاهل ملت بزرگ و فهیم کشور اما از این امر آگاه نیستند که مردم ایران اسلامی مردمی با بصیرت و شگفتی‌ساز هستند و امسال نیز با حضور پرشکوه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه یوم الله دیگری را بر تارک تاریخ انقلاب اسلامی و جهان اضافه خواهند کرد و ناامیدی را برای اردوگاه نفاق و ایادی و مزدورانشان ارزانی خواهند داشت و عزت سربلندی، صرف فعل خواستن، حفظ و جاودانه نمودن ارزش‌های والای نظام را به آزادگان گیتی و محور مقاومت نوید و هدیه خواهند داد.