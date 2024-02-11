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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۵۳

مضجع شریف حرم امامزاده موسی مبرقع(ع) رونمایی شد

مضجع شریف حرم امامزاده موسی مبرقع(ع) رونمایی شد

قم- آیین رونمایی از مضجع شریف حرم امامزاده موسی مبرقع(ع) همزمان با چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از مضجع شریف حرم مطهر حضرت موسی مبرقع (علیه السلام) فرزند بلافصل امام جواد (علیه السلام)، شامگاه یکشنبه امروز ۲۲ بهمن همزمان با چهل و پنجمین فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار شد.

در این مراسم آیت‌الله شیخ جواد فاضل لنکرانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، مهدی مقیمی رئیس هئیت امنای حرم مطهر حضرت موسی مبرقع و معاون فرهنگی و اجتماعی و زیارت استانداری قم، حجت‌الاسلام و المسلمین عباس اسکندری مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان و جمعی دیگر از مدیران استانی و شهری حضور داشتند.

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط استاد مهدی فروغی، سخنرانی آیت‌الله فاضل لنکرانی، مقیمی و اسکندری و مداحی حاج سید علی حسینی‌نژاد از جمله برنامه‌های این مراسم معنوی بود.

همچنین دکتر حسین محمدی مبارز از شاعران آیینی استان هم هم در مدح امامزاده موسی مبرقع (ع) به شعرخوانی پرداخت.

کد مطلب 6021634

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