وضعیت بورس در هفته آخر بهمن ۱۴۰۲ چگونه خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بازار سرمایه وضعیت چندان مناسبی نداشته و باز هم در حال نوسان بالا و پایین بود، یک روز مثبت و روز دیگر منفی از شرایط این روزهای بازار سرمایه ایران است.
بورس، بیشتر از همه به اخبار منفی واکنش نشان داده و منتظر نزول است، اما کارشناسان بازار سرمایه میگویند احتمال این که در اوج منفیهای بازار، وضعیت متحول شده و بازار صعودی شود وجود دارد.
علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان این که هفته پیش روی بازار سرمایه را میتوان ناحیه جذاب ورود در قیمتها و شرایط مساعد برای آماده شدن نوسانی رو به بالا تلقی کرد، گفت: احتمالاً بورس پایه گذار اسفندماهی بسیار مساعد تر از دی و بهمن ماه سال جاری باشد.
فراقی افزود: برای بازدهی بازار در این هفته میتوان گرایش بیشتر به سمت سبز پوشی هرچند متعادل را لمس کرد که برخی از تک نمادهای بازار بتوانند وضعیتی مساعد تر را تجربه کند، ولی ناحیههایی بسیار جذاب برای نمادهای شاخص ساز و عملاً شرکتهای بزرگتر ساخته شوند با گام به سمت هدفهای بالاتر قیمتی بردارند.
