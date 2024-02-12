به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به پشتیبانی و حمایت همه جانبه شرکت توانیر و شرکت ملی گاز ایران در تأمین به موقع سوخت نیروگاه‌ها، گفت: انرژی تحویلی به صنعت فولاد در زمستان (از ابتدای دی ماه تاکنون) ٢٧.٦ درصد، صنعت سیمان درصد٣٠.٥، صنایع فلزی ١٠.١ و مجموع صنایع انرژی بر کشور ١٨.٨ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: همچنین متوسط انرژی تحویلی به صنایع انرژی بر کشور از ابتدای امسال تاکنون در بخش فولاد ٥.٣ درصد، سیمان ٧.١ درصد، صنایع فلزی ٦.٩ درصد و مجموع مشترکین انرژی بر ٥.٩ درصد افزایش یافته است.