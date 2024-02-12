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۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۱۴

مدیر عامل توانیر اعلام کرد؛

رشد ۱۸.۸ درصدی تامین برق صنایع انرژی‌بر در زمستان امسال

رشد ۱۸.۸ درصدی تامین برق صنایع انرژی‌بر در زمستان امسال

مدیرعامل شرکت توانیر از افزایش تامین برق صنایع انرژی بر کشور در زمستان جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به پشتیبانی و حمایت همه جانبه شرکت توانیر و شرکت ملی گاز ایران در تأمین به موقع سوخت نیروگاه‌ها، گفت: انرژی تحویلی به صنعت فولاد در زمستان (از ابتدای دی ماه تاکنون) ٢٧.٦ درصد، صنعت سیمان درصد٣٠.٥، صنایع فلزی ١٠.١ و مجموع صنایع انرژی بر کشور ١٨.٨ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: همچنین متوسط انرژی تحویلی به صنایع انرژی بر کشور از ابتدای امسال تاکنون در بخش فولاد ٥.٣ درصد، سیمان ٧.١ درصد، صنایع فلزی ٦.٩ درصد و مجموع مشترکین انرژی بر ٥.٩ درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 6022211

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